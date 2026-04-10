При взрыве на складе во Владикавказе пострадали семеро взрослых и ребенок - РИА Новости Крым, 10.04.2026
При взрыве на складе во Владикавказе пострадали семеро взрослых и ребенок
Семеро взрослых и один ребенок пострадали в результате взрыва в складских помещениях во Владикавказе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Семеро взрослых и один ребенок пострадали в результате взрыва в складских помещениях во Владикавказе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.Продолжается тушение пожара и разбор завалов.По информации главы Северной Осетии Сергея Меняйло, все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь.Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, а также руководство Владикавказа, добавил он.
© Управление МЧС России по Северной Осетии
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Семеро взрослых и один ребенок пострадали в результате взрыва в складских помещениях во Владикавказе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.

"Поступило сообщение о том, что предположительно в складских помещениях на улице Партизанская произошел хлопок. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности. Имеется информация о том, что пострадали 8 человек: семь взрослых и ребенок", - говорится в сообщении.

Продолжается тушение пожара и разбор завалов.
По информации главы Северной Осетии Сергея Меняйло, все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, а также руководство Владикавказа, добавил он.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
