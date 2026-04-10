https://crimea.ria.ru/20260410/pri-vzryve-na-sklade-vo-vladikavkaze-postradali-semero-vzroslykh-i-rebenok-1155093465.html
При взрыве на складе во Владикавказе пострадали семеро взрослых и ребенок
2026-04-10T13:19
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155093630_0:22:1614:930_1920x0_80_0_0_cd241e9f860656c463043bd88c1d4ba1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Семеро взрослых и один ребенок пострадали в результате взрыва в складских помещениях во Владикавказе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.Продолжается тушение пожара и разбор завалов.По информации главы Северной Осетии Сергея Меняйло, все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь.Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, а также руководство Владикавказа, добавил он.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155093630_173:0:1441:951_1920x0_80_0_0_0fd8c615b25cdd150988ff213bc1c347.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Во Владикавказе при взрыве на складе пострадали семеро взрослых и ребенок - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Семеро взрослых и один ребенок пострадали в результате взрыва в складских помещениях во Владикавказе. Об этом сообщили в управлении МЧС по Северной Осетии.
"Поступило сообщение о том, что предположительно в складских помещениях на улице Партизанская произошел хлопок. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности. Имеется информация о том, что пострадали 8 человек: семь взрослых и ребенок", - говорится в сообщении.
Продолжается тушение пожара и разбор завалов.
По информации главы Северной Осетии Сергея Меняйло, все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь.
Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, а также руководство Владикавказа, добавил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.