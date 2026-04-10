Правило трех "Т": как испечь пасхальные куличи – секреты кондитеров - РИА Новости Крым, 10.04.2026

РИА Новости Крым, 10.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Приготовление пасхальной выпечки – целый ритуал, требующий не только подбора качественных продуктов и соблюдения технологии, но и хорошего настроения, а также особенной энергетики. О том, как приготовить вкусные куличи и правильную глазурь, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали специалисты Романовского колледжа индустрии гостеприимства."Правило трех "Т"По словам мастера производственного обучения Татьяны Величко, чтобы куличи получились вкусными, следует очень тщательно подойти к выбору продуктов: масло, молоко, яйца должны быть свежими, лучше домашними. Дрожжи желательно взять живые, прессованные. Качество муки можно проверить заранее – приготовить пробную выпечку, чтобы посмотреть, как поведет себя продукт.Правильное тесто для куличейПриготовление пасхальных куличей начинается с приготовление опары, продолжает преподаватель Романовского колледжа, эксперт по кондитерскому делу Виктория Фетисова.Сразу всю сдобу добавлять в тесто нельзя – это может остановить процесс размножения дрожжей и опара не поднимется. Еще один важный совет – тесто для пасхальных куличей лучше вымешивать вручную – тепло рук тоже поможет процессу брожения.Формы и украшениеПо мнению специалистов, домашние куличи лучше всего выпекать в самодельных формах из жестяных банок. Тонкая жесть позволяет изделию хорошо и равномерно пропечься, сверху получается красивая корочка. При этом форму важно заранее прожарить и смазать маслом. Доставать готовые куличи нужно аккуратно, из горячей формы.Ее коллега Виктория Фетисова, в свою очередь, дает рецепт правильной глазури: "На 50 граммов белка берем 50 граммов воды и 150 граммов сахара. Белок взбиваем миксером до белой пены. Из воды и сахара варим сироп, прогреваем до консистенции, когда пузырьки будут лопаться. Чтоб проверить готовность, в холодную чашку капните капельку сиропа и она должна застыть. Готовый сироп вливаем в белковую массу. У нас получается белковый заварной крем. Чтобы еще быстрее его стабилизировать добавляем немного лимонной кислоты".Такая глазурь получится плотной и стабильной, ею можно не только покрыть верхушки куличей, но даже выложить с помощью кондитерского шприца декоративные фигурки.Хранение пасхальной выпечки и крашеные яйцаПоскольку в пасхальную выпечку традиционно добавляется большое количество сдобы, жиры не дают куличам быстро испортиться. Есть их можно на протяжении всей пасхальной недели. Что касается покупной выпечки – здесь сроки хранения зависят от рецептуры и варьируются от 48 до 72 часов. Хранить куличи специалисты рекомендуют в темном помещении, обязательно сухом и проветриваемом, при комнатной температуре. А вот хранение в холодильнике – не лучшая идея, так выпечка быстрее высохнет.Что касается пасхальных яиц, их специалисты советуют красить натуральными красителями: синий свет придаст чай каркаде, фиолетовый – краснокочанная капуста, зеленый – шпинат, желтый – куркума, красно-коричневый – луковая шелуха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Священник назвал нравственным уродством куличи по цене автомобиляСтрастная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого постаСтрастная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования

