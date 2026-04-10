Пострадавшим от взрыва в доме в Севастополе выделили 60 миллионов рублей

Власти Севастополя выделили 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта... РИА Новости Крым, 10.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выделили 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.Средства выделяются из резервного фонда правительства Севастополя.И. о. вице-губернатора региона Павел Иено сообщил, что уже произведено первичное обследование дома, в котором произошел взрыв. До 24 апреля должен быть согласован проект демонтажа, после чего специалисты непосредственно приступят к работам.В пострадавшем от взрывной волны соседнем доме №20 установлено уже 128 новых оконных блоков из 162, запланированных к замене.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.Ранее сообщалось, что часть пятиэтажки, в которой произошел взрыв, демонтируют. Михаил Развожаев ранее заявил, что жители дома смогут вернуться в свои квартиры через несколько месяцев.По его словам, демонтаж дома не требуется, нужно будет лишь укрепить несущие конструкции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети из пострадавших от взрыва домов в Севастополе поедут в "Артек"Власти Севастополя контролируют восстановление пострадавших от взрыва домов.В Севастополе восстанавливают поврежденные взрывом квартиры

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

