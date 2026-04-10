Пострадавшим от взрыва в доме в Севастополе выделили 60 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Пострадавшим от взрыва в доме в Севастополе выделили 60 миллионов рублей
Власти Севастополя выделили 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта... РИА Новости Крым, 10.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выделили 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.Средства выделяются из резервного фонда правительства Севастополя.И. о. вице-губернатора региона Павел Иено сообщил, что уже произведено первичное обследование дома, в котором произошел взрыв. До 24 апреля должен быть согласован проект демонтажа, после чего специалисты непосредственно приступят к работам.В пострадавшем от взрывной волны соседнем доме №20 установлено уже 128 новых оконных блоков из 162, запланированных к замене.Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.Ранее сообщалось, что часть пятиэтажки, в которой произошел взрыв, демонтируют. Михаил Развожаев ранее заявил, что жители дома смогут вернуться в свои квартиры через несколько месяцев.По его словам, демонтаж дома не требуется, нужно будет лишь укрепить несущие конструкции.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Власти Севастополя выделили 59,3 миллиона рублей для выплаты гражданам, пострадавшим от взрыва в доме №14 по улице Павла Корчагина, который произошел 24 марта. Соответствующее решение принято на заседании правительства города.
Средства выделяются из резервного фонда правительства Севастополя.
"Это выплаты, которые традиционно выплачиваются по чрезвычайной ситуации, кроме того, отдельно работает комиссия по возмещению ущерба", – сообщил губернатор Михаил Развожаев.
И. о. вице-губернатора региона Павел Иено сообщил, что уже произведено первичное обследование дома, в котором произошел взрыв. До 24 апреля должен быть согласован проект демонтажа, после чего специалисты непосредственно приступят к работам.
В пострадавшем от взрывной волны соседнем доме №20 установлено уже 128 новых оконных блоков из 162, запланированных к замене.
"Как и обещали, до 15 апреля закончим эту работу. Параллельно осмотрели все квартиры, определили объем работ. По части квартир уже приступили к работам", – сказал Иено.
Взрыв в жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел в ночь на 24 марта. Взрывная волна повредила и дом напротив – № 20. Два человека погибли, 12 человек оказались в больнице, среди них – трое детей.
Ранее сообщалось, что часть пятиэтажки, в которой произошел взрыв, демонтируют. Михаил Развожаев ранее заявил, что жители дома смогут вернуться в свои квартиры через несколько месяцев.
По его словам, демонтаж дома не требуется, нужно будет лишь укрепить несущие конструкции.
