Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/podrostok-na-mopede-naekhal-na-minu-i-pogib-v-khersonskoy-oblasti-1155084406.html
Подросток на мопеде наехал на мину и погиб в Херсонской области
Подросток на мопеде наехал на мину и погиб в Херсонской области
В Херсонской области подросток на мопеде наехал на вражескую мину и погиб при взрыве. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T11:23
херсонская область
новости
дети
алешки
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8a59dbc6a4b6fddebe0b6b8a9d908d4.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991425_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a00146434a24a289c726cb9cdeeb34b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Подросток на мопеде наехал на мину и погиб в Херсонской области

© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области подросток на мопеде наехал на вражескую мину и погиб при взрыве. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В селе Костогрызово Алешкинского муниципального округа при наезде мопеда на мину погиб мальчик 2011 года рождения", – написал руководитель региона в своем канале в Мах.
Кроме того, за прошедшие сутки в результате атаки беспилотника ранения получили двое мужчин в селе Новая Маячка в Алешкинском округе. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.
Также ударами БПЛА повреждены Дом культуры в Приветном, здание складского назначения в Старолукьяновке, легковой автомобиль на участке между Костогрызово и Подами.
Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу при атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область погиб мирный житель города Волжский. Накануне в результате обстрела из РСЗО села Белая Березка Брянской области погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погиб при спасении детей: в Запорожской области наградят замглавы округа
Дрон-камикадзе атаковал машину в Брянской области - ранена женщина
В Белгородской области погибли 57 человек и почти 500 ранены
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40В ответ на террор Киева: армия России нанесла групповые удары по Украине
12:33Армия России освободила Диброву в ДНР и взяла под контроль Миропольское под Сумами
12:17В Крыму оценили состояние садов на фоне перепада температур
12:03Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене
11:55Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца"
11:38Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375
11:29За убийство матери жителю Крыма вынесли приговор
11:23Подросток на мопеде наехал на мину и погиб в Херсонской области
11:12Дети из пострадавших от взрыва домов в Севастополе поедут в "Артек"
10:58Пасхальное перемирие: будет ли Зеленский его соблюдать
10:39Для Украины наступают очень сложные времена – признание Зеленского
10:30Первые призывники из Крыма отправились на службу в армию
10:17Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек
10:11Telegram не работает - произошел массовый сбой
10:02В Одессе после ударов повреждены объекты энергетики и порт
09:54Вторые сутки без энергоснабжения – что происходит в Энергодаре
09:43Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и куда она уходит
09:31На Пасху ожидаются магнитные бури
09:14Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
09:05"Сдавайся, клоун": на Западе оценили ответ Зеленского на перемирие
Лента новостейМолния