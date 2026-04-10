Подросток на мопеде наехал на мину и погиб в Херсонской области
В Херсонской области подросток на мопеде наехал на вражескую мину и погиб при взрыве. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T11:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области подросток на мопеде наехал на вражескую мину и погиб при взрыве. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, за прошедшие сутки в результате атаки беспилотника ранения получили двое мужчин в селе Новая Маячка в Алешкинском округе. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.Также ударами БПЛА повреждены Дом культуры в Приветном, здание складского назначения в Старолукьяновке, легковой автомобиль на участке между Костогрызово и Подами.Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу при атаке украинских беспилотников на Волгоградскую область погиб мирный житель города Волжский. Накануне в результате обстрела из РСЗО села Белая Березка Брянской области погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб при спасении детей: в Запорожской области наградят замглавы округаДрон-камикадзе атаковал машину в Брянской области - ранена женщинаВ Белгородской области погибли 57 человек и почти 500 ранены
