Под Алуштой ограничат движение и будут досматривать автомобили

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Большой Алуште в пятницу, 10 апреля, пройдут антитеррористические учения. Об этом сообщила мэр города Галина Огнёва.
"Администрация города Алушты доводит до сведения, что 10 апреля 2026 года на территории населенного пункта Солнечногорское будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия", – написала мэр Алушты в своем канале в Мах.
В ходе учений на автодороге Алушта – Судак – Феодосия ограничат движение и будут досматривать автомобили.
Население просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.
