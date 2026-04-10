Первые призывники из Крыма отправились на службу в армию
Первая группа крымчан отправилась на срочную службу
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Первая группа призывников из Крыма отправилась для прохождения срочной военной службы. В течение года молодые люди пройдут подготовку и научатся владеть оружием. Об этом сообщили в правительстве республики.
"На пунктах призыва новобранцам определяют категорию годности и род войск для службы. Самые популярные среди ребят – воздушно-десантные войска, морская пехота и военно-морской флот", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году порядок призыва изменился. Уже нет деления на "весеннюю" и "осеннюю" кампании как самостоятельные периоды. Теперь медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий проводятся непрерывно, в течение всего календарного года. При этом отправка к местам прохождения службы по-прежнему ограничена двумя сезонными периодами: апрель – июль и октябрь – декабрь.
"Такой подход позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и сократит время нахождения призывников в военкоматах", - уточнили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в ходе осеннего призыва 2025 года в России на военную службу призваны 135 тысяч человек. Наиболее организованно мероприятия призыва прошли в республиках Бурятия и Коми, Карачаево-Черкесской Республике, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Московской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областях, Москве.
Также сообщалось, что до пяти тысяч призывников ежегодно будут проходить срочную службу в подразделениях МЧС России. При этом, по словам главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова, увеличение штатной численность МЧС не предусмотрено, а новая мера поможет в борьбе с нехваткой кадров.
