Пасхальное перемирие: будет ли Зеленский его соблюдать

2026-04-10T10:58

перемирие

всу (вооруженные силы украины)

владимир зеленский

россия

украина

мнения

вадим колесниченко

александр шатилов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент России Владимир Путин объявил временное перемирие с Украиной по случаю празднования Пасхи. Режим прекращения огня вступит в силу в 16:00 11 апреля и продлится до нуля часов 12 апреля. Своими мнениями о том, будет ли Киев соблюдать объявленную паузу, с РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" поделились политические эксперты - профессор политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов и зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.9 апреля Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации. При этом российским войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина "готова к зеркальным шагам". Вольница в ВСУ"Шаг со стороны президента России достаточно логичный и грамотный. Россия и Украина – преимущественно православные страны, и воевать на Пасху – это последнее дело. Конечно, и Зеленский постарался встроиться в эту повестку. В последнее время Украина жаждет хоть каких-нибудь перемирий, поскольку напрягает последние силы, чтобы удержать и фронт, и тыл. Поэтому любое перемирие для Зеленского, как манна небесная", - сказал Шатилов.По мнению политолога, украинское руководство вряд ли будет централизованно отдавать приказы войскам нарушать перемирие, в том числе и потому, что такими действиями Киева будут очень недовольны в Вашингтоне."Лицемерию Зеленского нет границ"Вадим Колесниченко в свою очередь не сомневается в том, что нарушения перемирия со стороны Украины будут."Лицемерию Зеленского нет границ, это первое и главное. В том, что нарушения будут однозначно, я не сомневаюсь, хотя бы потому, что отношение к пасхальному перемирию, да и вообще к вере, самого Зеленского весьма сомнительное. Вообще непонятно, во что он верит, кроме Золотого тельца и Мамоны", – отметил эксперт.Он также напомнил, что киевский режим жестоко преследует православную веру на Украине, сажает в тюрьмы священников, натравливает нацистов на верующих и захватывает храмы УПЦ. А многие боевики ВСУ являются откровенными нацистами, а значит совершенно далеки от человеколюбия, являющегося основой православной религии. Эти обстоятельства также позволяют говорить о том, что Киев вряд ли будет соблюдать пасхальное перемирие, добавил Колесниченко."Перемирие объявлено краткосрочное, чтобы Украина не использовала его с целью наращивания своих военных сил и организации тех или иных провокаций против наших войск. Но при этом мы, к сожалению, вынуждены вспомнить, что все предыдущие пасхальные перемирия регулярно и многократно нарушались украинской стороной. Но будем считать, что Киев не успеет использовать это перемирие эффективно против наших Вооруженных сил", - заключил политолог.

