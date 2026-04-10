Рейтинг@Mail.ru
Ответ Зеленского на Пасхальное перемирие и обесточенная Запорожская область: главное - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/otvet-zelenskogo-na-paskhalnoe-peremirie-i-obestochennaya-zaporozhskaya-oblast-glavnoe-1155113541.html
Ответ Зеленского на Пасхальное перемирие и обесточенная Запорожская область: главное
новости крыма
крым
новости севастополя
севастополь
новости
россия
в мире
главное за день
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Ответ главы киевского режима Владимира Зеленского на объявленное президентом России Владимиром Путиным Пасхальное перемирие. Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Севастополе и увеличение выплат для контрактников. Взрывы во Владикавказе и на шахте в Ростовской области. Сотни тысяч человек без света в Запорожской области после удара ВСУ. Директора спортшколы в Симферополе внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
https://crimea.ria.ru/20260410/paskhalnoe-peremirie-budet-li-zelenskiy-ego-soblyudat-1155083672.html
https://crimea.ria.ru/20260410/krymskie-boytsy-svo-pobedili-na-chempionate-po-universalnomu-boyu-1155104627.html
https://crimea.ria.ru/20260410/tri-cheloveka-postradali-iz-za-pyanogo-voditelya-v-krymu--emu-grozit-do-7-let-1155109623.html
https://crimea.ria.ru/20260410/evrosoyuz-pozvolil-vengrii-zablokirovat-kredit-ukraine-namerenno--mnenie-1155060543.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1cbc3177fa02ceaa0c17e9703155e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
22:52 10.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Ответ главы киевского режима Владимира Зеленского на объявленное президентом России Владимиром Путиным Пасхальное перемирие. Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Севастополе и увеличение выплат для контрактников. Взрывы во Владикавказе и на шахте в Ростовской области. Сотни тысяч человек без света в Запорожской области после удара ВСУ. Директора спортшколы в Симферополе внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ответ Зеленского на объявленное Путиным Пасхальное перемирие

В четверг президент России Владимир Путин принял решение объявить Пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ пообещал "действовать соответственно". Пользователи соцсети X активно обсудили заявление главы киевского режима о готовности к "зеркальным шагам", назвав его "клоуном" и призвав "сдаваться".
Выплаты контрактникам и ветеранам в Севастополе

В Севастополе увеличили размер единовременной выплаты с 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей для граждан, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в войсках беспилотных систем. Также с 700 тысяч до 1 миллиона рублей увеличена выплата для тех, кто с 13 апреля текущего года подпишет контракт в других подразделениях.
Также ко Дню Победы в Севастополе инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят 100 тысяч рублей. Губернатор поручил все средства предоставить людям в беззаявительном порядке.
Взрывы на складе во Владикавказе и на шахте в Ростовской области

В пятницу в складских помещениях во Владикавказе произошло ЧП. При взрыве склада пиротехники во Владикавказе пострадали 14 человек, два человека погибли. Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП.
Взрыв произошел в шахте в Ростовской области – один человек погиб и еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Перебои с электроэнергией в Запорожской и Херсонской областях

В Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остались без электричества. Из-за временного отсутствия электроэнергии в области наблюдаются сбои в работе связи. По этой причине в регионе открыли аварийный роуминг. Ключевые узлы связи питаются от дизель-генераторов. Бригады связистов минимизируют "белые пятна" – зоны без покрытия.
Дополнительные дизель-генераторы для бесперебойной работы автозаправочных станций в Запорожской области отправят из Крыма.
Масштабные перебои со светом также зафиксированы в Херсонской области – причиной стало повреждение высоковольтной линии в Запорожской области.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаКрымНовости СевастополяСевастопольНовостиРоссияВ миреГлавное за день
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
