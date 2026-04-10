Ответ Зеленского на Пасхальное перемирие и обесточенная Запорожская область: главное

2026-04-10T22:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Ответ главы киевского режима Владимира Зеленского на объявленное президентом России Владимиром Путиным Пасхальное перемирие. Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Севастополе и увеличение выплат для контрактников. Взрывы во Владикавказе и на шахте в Ростовской области. Сотни тысяч человек без света в Запорожской области после удара ВСУ. Директора спортшколы в Симферополе внесли в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ответ Зеленского на объявленное Путиным Пасхальное перемириеВ четверг президент России Владимир Путин принял решение объявить Пасхальное перемирие с Украиной в зоне спецоперации. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ пообещал "действовать соответственно". Пользователи соцсети X активно обсудили заявление главы киевского режима о готовности к "зеркальным шагам", назвав его "клоуном" и призвав "сдаваться".Выплаты контрактникам и ветеранам в СевастополеВ Севастополе увеличили размер единовременной выплаты с 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей для граждан, которые заключают контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в войсках беспилотных систем. Также с 700 тысяч до 1 миллиона рублей увеличена выплата для тех, кто с 13 апреля текущего года подпишет контракт в других подразделениях.Также ко Дню Победы в Севастополе инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят 100 тысяч рублей. Губернатор поручил все средства предоставить людям в беззаявительном порядке.Взрывы на складе во Владикавказе и на шахте в Ростовской областиВ пятницу в складских помещениях во Владикавказе произошло ЧП. При взрыве склада пиротехники во Владикавказе пострадали 14 человек, два человека погибли. Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП.Взрыв произошел в шахте в Ростовской области – один человек погиб и еще трое пострадали. Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.Перебои с электроэнергией в Запорожской и Херсонской областяхВ Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остались без электричества. Из-за временного отсутствия электроэнергии в области наблюдаются сбои в работе связи. По этой причине в регионе открыли аварийный роуминг. Ключевые узлы связи питаются от дизель-генераторов. Бригады связистов минимизируют "белые пятна" – зоны без покрытия.Дополнительные дизель-генераторы для бесперебойной работы автозаправочных станций в Запорожской области отправят из Крыма.Масштабные перебои со светом также зафиксированы в Херсонской области – причиной стало повреждение высоковольтной линии в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

