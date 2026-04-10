Рейтинг@Mail.ru
От Петра до наших дней – история Гидрометеорологической службы России - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260410/ot-petra-do-nashikh-dney--istoriya-gidrometeorologicheskoy-sluzhby-rossii-1155063447.html
От Петра до наших дней – история Гидрометеорологической службы России
От Петра до наших дней – история Гидрометеорологической службы России - РИА Новости Крым, 10.04.2026
От Петра до наших дней – история Гидрометеорологической службы России
Первые попытки регулярного наблюдения за погодой в России были предприняты еще при царе Алексее Михайловиче — отце Петра I. По царскому повелению из Европы даже РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T07:57
2026-04-10T07:57
инфографика
праздники и памятные даты
гидрометцентр россии
история
память
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/27/1118392753_0:152:1620:1063_1920x0_80_0_0_c7bfaa48999485159016285eb8ebb835.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Первые попытки регулярного наблюдения за погодой в России были предприняты еще при царе Алексее Михайловиче — отце Петра I. По царскому повелению из Европы даже привезли астрономические инструменты и метеорологические приборы. Однако систематические наблюдения за погодой начались именно по указу Петра Великого 304 года назад – 10 апреля 1722 года. Записи вел вице-адмирал Корнелиус Крюйс.Уже спустя два года в России была образована первая метеорологическая станция, а 13 (26) апреля 1834 года в Санкт-Петербурге при Горном институте указом императора Николая I была создана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. Это и стало точкой отсчета регулярных геофизических наблюдений в нашей стране.Эти и другие факты из истории Гидрометеорологической службы России – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/27/1118392753_21:0:1461:1080_1920x0_80_0_0_eca76ae6f27d0bac5e6a7bf218af149f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, инфографика, гидрометцентр россии, история, память, россия
От Петра до наших дней – история Гидрометеорологической службы России

История Гидрометеорологической службы России в инфографике РИА Новости Крым

07:57 10.04.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Первые попытки регулярного наблюдения за погодой в России были предприняты еще при царе Алексее Михайловиче — отце Петра I. По царскому повелению из Европы даже привезли астрономические инструменты и метеорологические приборы. Однако систематические наблюдения за погодой начались именно по указу Петра Великого 304 года назад – 10 апреля 1722 года. Записи вел вице-адмирал Корнелиус Крюйс.
Уже спустя два года в России была образована первая метеорологическая станция, а 13 (26) апреля 1834 года в Санкт-Петербурге при Горном институте указом императора Николая I была создана Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. Это и стало точкой отсчета регулярных геофизических наблюдений в нашей стране.
Эти и другие факты из истории Гидрометеорологической службы России – в инфографике РИА Новости Крым.
История Гидрометеорологической службы России История Гидрометеорологической службы России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнфографикаПраздники и памятные датыГидрометцентр РоссииИсторияПамятьРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
