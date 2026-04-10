Новости СВО: армия России движется вперед – страшные потери Киева за неделю

Киевский режим за неделю потерял еще 8440 боевиков, военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства, информирует в пятницу Минобороны... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T13:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим за неделю потерял еще 8440 боевиков, военную технику и вооружения, в том числе иностранного производства, информирует в пятницу Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял более 1280 военных ВСУ, восемь боевых бронированных машин, 82 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 64 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали свыше 1310 боевиков ВСУ, 31 боевую бронированную машину, 129 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии, 13 складов боеприпасов, две станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Бойцы "Южной" группировки войск уничтожили более 1040 украинских солдат, 21 боевую бронированную машину, 110 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции. За неделю потери украинских вооруженных формирований на данном направлении составили свыше 2420 человек, два танка, 47 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили более 2020 боевиков, два танка, 23 боевые бронированные машины, 57 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, уничтожили до 365 украинских неонацистов, пять боевых бронированных машин, 98 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 10 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Кроме того, за неделю уничтожены четыре боевые машины реактивной системы залпового огня "Град" и британский зенитный ракетный комплекс Raven. Средства ПВО сбили 54 управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и шесть управляемых дальнобойных ракет "Нептун", а также 2411 беспилотников самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ и управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД".Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 133 128 беспилотных летательных аппаратов, 654 зенитных ракетных комплекса, 28 803 танка и других боевых бронированных машин, 1 698 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 382 орудия полевой артиллерии и минометов, 59 045 единиц специальной военной автомобильной техники.

