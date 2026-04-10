На Пасху ожидаются магнитные бури
На Пасху ожидаются магнитные бури - РИА Новости Крым, 10.04.2026
На Пасху ожидаются магнитные бури
С пятницы по воскресенье прогнозируется ухудшение космической погоды из-за корональной дыры на Солнце. Ученые ожидают магнитные бури класса G1-G2, сообщает... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T09:31
2026-04-10T09:31
2026-04-10T09:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. С пятницы по воскресенье прогнозируется ухудшение космической погоды из-за корональной дыры на Солнце. Ученые ожидают магнитные бури класса G1-G2, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По расчетам специалистов Лаборатории, признаки воздействия бури на планету должны были появиться уже в интервале между 6 и 9 часами утра по Москве, но пока их нет.По словам ученых, воздействие от корональных дыр обычно плохо поддается точному расчету. Это связано и со сложной формой таких структур и с некоторыми особенностями их влияния на межпланетную среду.Ранее ученые предупреждали об ожидаемой магнитной буре 10 апреля. Вместе с тем, сообщалось, что что период мощных солнечных вспышек окончен. В ближайшее время на Земле ожидается геомагнитное затишье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:2026 год станет самым геомагнитно активным за десятилетие - ученыемМагнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
космос, новости, лаборатория солнечной астрономии ики ран, магнитные бури, здоровье
На Пасху ожидаются магнитные бури
Магнитные бури класса G1-G2 прогнозируются на пасхальные праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. С пятницы по воскресенье прогнозируется ухудшение космической погоды из-за корональной дыры на Солнце. Ученые ожидают магнитные бури класса G1-G2, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Модели показывают высокие (на уровне 90 %) вероятности слабых магнитных бурь и возмущений на предстоящие 3 суток, с пятницы по воскресенье. На Солнце наблюдается корональная дыра средних размеров", - отметили ученые.
По расчетам специалистов Лаборатории, признаки воздействия бури на планету должны были появиться уже в интервале между 6 и 9 часами утра по Москве, но пока их нет.
По словам ученых, воздействие от корональных дыр обычно плохо поддается точному расчету. Это связано и со сложной формой таких структур и с некоторыми особенностями их влияния на межпланетную среду.
"В то же время совсем избежать воздействия не получится, хотя есть около 10 % шансов, что геомагнитные индексы, хотя и вырастут, но не пересекут границу, отделяющую спокойное состояние магнитного поля от возмущенного", добавили специалисты.
Ранее ученые предупреждали
об ожидаемой магнитной буре 10 апреля. Вместе с тем, сообщалось
, что что период мощных солнечных вспышек окончен. В ближайшее время на Земле ожидается геомагнитное затишье.
