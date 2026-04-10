На Пасху ожидаются магнитные бури
С пятницы по воскресенье прогнозируется ухудшение космической погоды из-за корональной дыры на Солнце. Ученые ожидают магнитные бури класса G1-G2, сообщает... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T09:31
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
Магнитные бури класса G1-G2 прогнозируются на пасхальные праздники

09:31 10.04.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНКорональная дыра
Корональная дыра
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. С пятницы по воскресенье прогнозируется ухудшение космической погоды из-за корональной дыры на Солнце. Ученые ожидают магнитные бури класса G1-G2, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Модели показывают высокие (на уровне 90 %) вероятности слабых магнитных бурь и возмущений на предстоящие 3 суток, с пятницы по воскресенье. На Солнце наблюдается корональная дыра средних размеров", - отметили ученые.
По расчетам специалистов Лаборатории, признаки воздействия бури на планету должны были появиться уже в интервале между 6 и 9 часами утра по Москве, но пока их нет.
По словам ученых, воздействие от корональных дыр обычно плохо поддается точному расчету. Это связано и со сложной формой таких структур и с некоторыми особенностями их влияния на межпланетную среду.

"В то же время совсем избежать воздействия не получится, хотя есть около 10 % шансов, что геомагнитные индексы, хотя и вырастут, но не пересекут границу, отделяющую спокойное состояние магнитного поля от возмущенного", добавили специалисты.

Ранее ученые предупреждали об ожидаемой магнитной буре 10 апреля. Вместе с тем, сообщалось, что что период мощных солнечных вспышек окончен. В ближайшее время на Земле ожидается геомагнитное затишье.
