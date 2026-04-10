Медведев выступил главным редактором школьных учебников по обществознанию
Медведев выступил главным редактором школьных учебников по обществознанию - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Медведев выступил главным редактором школьных учебников по обществознанию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов. Об этом... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T17:49
2026-04-10T17:49
2026-04-10T17:49
дмитрий медведев
россия
учебники
образование в россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.Колударова добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. В секретариате зампредседателя Совета безопасности РФ сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.В новом учебнике есть материалы для изучения на уроках, а также дополнительные контрольные вопросы и проверочные задания. Медведев выразил уверенность, что это поможет школьникам расширить кругозор, научиться аргументированно отстаивать свою позицию.Ранее заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Крымского республиканского института последипломного педагогического образования Екатерина Крыжко сообщила, что в этом году в республике издадут учебное пособие по предмету "История нашего края", который сейчас преподают в 5-х классах крымских школ.
россия
дмитрий медведев, россия, учебники, образование в россии
Медведев выступил главным редактором школьных учебников по обществознанию
Медведев стал главным редактором школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.
"В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников… Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое - все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию", – цитирует ее РИА Новости.
Колударова добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. В секретариате зампредседателя Совета безопасности РФ сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.
В новом учебнике есть материалы для изучения на уроках, а также дополнительные контрольные вопросы и проверочные задания. Медведев выразил уверенность, что это поможет школьникам расширить кругозор, научиться аргументированно отстаивать свою позицию.
"Обществознание содержит в себе ключ к ответам на многие жизненно важные вопросы. Этот предмет объединяет в себе основы наук, которые изучают общество в целом и деятельность в нем человека. В их числе – философия, социальная психология, история, социология, правоведение, политология, культурология и другие", - отметил замглавы российского Совбеза.
Ранее заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Крымского республиканского института последипломного педагогического образования Екатерина Крыжко сообщила
, что в этом году в республике издадут учебное пособие по предмету "История нашего края", который сейчас преподают в 5-х классах крымских школ.
