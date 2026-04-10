Медведев выступил главным редактором школьных учебников по обществознанию
2026-04-10T17:49
17:49 10.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.

"В прошлом году мы обратились к Дмитрию Анатольевичу Медведеву с просьбой выступить главным редактором линейки учебников… Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое - все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию", – цитирует ее РИА Новости.

Колударова добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. В секретариате зампредседателя Совета безопасности РФ сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.
В новом учебнике есть материалы для изучения на уроках, а также дополнительные контрольные вопросы и проверочные задания. Медведев выразил уверенность, что это поможет школьникам расширить кругозор, научиться аргументированно отстаивать свою позицию.
"Обществознание содержит в себе ключ к ответам на многие жизненно важные вопросы. Этот предмет объединяет в себе основы наук, которые изучают общество в целом и деятельность в нем человека. В их числе – философия, социальная психология, история, социология, правоведение, политология, культурология и другие", - отметил замглавы российского Совбеза.
Ранее заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Крымского республиканского института последипломного педагогического образования Екатерина Крыжко сообщила, что в этом году в республике издадут учебное пособие по предмету "История нашего края", который сейчас преподают в 5-х классах крымских школ.
