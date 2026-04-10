Медведев выступил главным редактором школьных учебников по обществознанию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов.

2026-04-10T17:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11 классов. Об этом сообщила замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова.Колударова добавила, что в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук. В секретариате зампредседателя Совета безопасности РФ сообщили, что работа Медведева над учебниками проходила на безвозмездной основе.В новом учебнике есть материалы для изучения на уроках, а также дополнительные контрольные вопросы и проверочные задания. Медведев выразил уверенность, что это поможет школьникам расширить кругозор, научиться аргументированно отстаивать свою позицию.Ранее заведующая центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Крымского республиканского института последипломного педагогического образования Екатерина Крыжко сообщила, что в этом году в республике издадут учебное пособие по предмету "История нашего края", который сейчас преподают в 5-х классах крымских школ.

