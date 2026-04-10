Рейтинг@Mail.ru
Масштабные перебои со светом в Херсонской области – повреждена высоковольтная линия - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/masshtabnye-pereboi-so-svetom-v-khersonskoy-oblasti--povrezhdena-vysokovoltnaya-liniya-1155093255.html
Масштабные перебои со светом в Херсонской области – повреждена высоковольтная линия
В Херсонской области возникли проблемы с энергообеспечением, причиной стало повреждение высоковольтной линии в Запорожской области, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T13:27
2026-04-10T13:30
новости
херсонская область
владимир сальдо
электроэнергия
электросети
лэп
отключение электроэнергии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_223:167:1280:960_1920x0_80_0_0_83656136dda913c646c4add0f6a7877b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
13:27 10.04.2026 (обновлено: 13:30 10.04.2026)
 
© Администрация Херсонской области
© Администрация Херсонской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области возникли проблемы с энергообеспечением, причиной стало повреждение высоковольтной линии в Запорожской области, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

"Масштабные перебои с электричеством Причина – повреждение высоковольтной линии электропередачи на территории Запорожской области, из-за чего полностью или частично обесточены все муниципальные округа Херсонщины", – сообщил Сальдо в своем канале в Мах.

Запорожские энергетики ведут аварийно-восстановительные работы, специалисты Херсонской области находятся на связи и готовы включить сети, как только поступит сигнал о готовности, проинформировал глава региона. Электричество будут давать поэтапно. Делается все возможное, чтобы вернуть свет в дома как можно скорее, подчеркнул губернатор.
Ранее губернатор Запорожской области сообщил о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии, в регионе наблюдаются проблемы с мобильной связью. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:53В Севастополе увеличили выплаты для новых контрактников Минобороны
14:41Взрыв во Владикавказе – два человека погибли и 14 пострадали
14:28В Крыму наставниками "Движения первых" стали уже почти 19 тысяч человек
14:10Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 11 человек
14:06Авария на сетях обесточила часть Симферополя
13:57Новости СВО: армия России движется вперед – страшные потери Киева за неделю
13:45В Крыму продлили запрет на посещение двух заповедников
13:37Более 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно
13:27Масштабные перебои со светом в Херсонской области – повреждена высоковольтная линия
13:19При взрыве на складе во Владикавказе пострадали семеро взрослых и ребенок
13:16В Кремле объяснили решение Путина объявить пасхальное перемирие
13:10Как пройдет шествие "Бессмертного полка" в 2026-м году
13:06На Крымском мосту начала расти очередь
12:57В Запорожской области проблемы с мобильной связью – работает аварийный роуминг
12:40Удары по Украине нанесены в ответ на террор ВСУ - Минобороны
12:33Армия России освободила Диброву в ДНР и взяла под контроль Миропольское под Сумами
12:17В Крыму оценили состояние садов на фоне перепада температур
12:03Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене
11:55Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца"
11:38Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375
Лента новостейМолния