Масштабные перебои со светом в Херсонской области – повреждена высоковольтная линия

В Херсонской области возникли проблемы с энергообеспечением, причиной стало повреждение высоковольтной линии в Запорожской области, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области возникли проблемы с энергообеспечением, причиной стало повреждение высоковольтной линии в Запорожской области, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.Запорожские энергетики ведут аварийно-восстановительные работы, специалисты Херсонской области находятся на связи и готовы включить сети, как только поступит сигнал о готовности, проинформировал глава региона. Электричество будут давать поэтапно. Делается все возможное, чтобы вернуть свет в дома как можно скорее, подчеркнул губернатор.Ранее губернатор Запорожской области сообщил о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии, в регионе наблюдаются проблемы с мобильной связью. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

