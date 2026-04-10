Масштабные перебои со светом в Херсонской области – повреждена высоковольтная линия
В Херсонской области возникли проблемы с энергообеспечением, причиной стало повреждение высоковольтной линии в Запорожской области, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Херсонской области возникли проблемы с энергообеспечением, причиной стало повреждение высоковольтной линии в Запорожской области, сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.Запорожские энергетики ведут аварийно-восстановительные работы, специалисты Херсонской области находятся на связи и готовы включить сети, как только поступит сигнал о готовности, проинформировал глава региона. Электричество будут давать поэтапно. Делается все возможное, чтобы вернуть свет в дома как можно скорее, подчеркнул губернатор.Ранее губернатор Запорожской области сообщил о том, что значительная часть региона обесточена из-за аварии, в регионе наблюдаются проблемы с мобильной связью. Вечером в четверг боевики ВСУ нанесли массированный удар по объекту энергетики на юге Запорожской области, повреждена часть оборудования.
13:27 10.04.2026 (обновлено: 13:30 10.04.2026)