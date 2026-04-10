Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
2026-04-10T09:14
2026-04-10T09:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост в пятницу утром свободен для проезда и работает в штатном режиме.. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.
09:14 10.04.2026 (обновлено: 09:19 10.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Крымский мост в пятницу утром свободен для проезда и работает в штатном режиме.. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в мессенджере Мах.

"По состоянию на 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.

Крымский мост — это стратегический объект, транспортные средства, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. Мост могут закрыть целях безопасности – на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Для путешественников, которые планируют свою поездку, в Минтрансе напоминают, что добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
