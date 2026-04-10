https://crimea.ria.ru/20260410/krymskie-boytsy-svo-pobedili-na-chempionate-po-universalnomu-boyu-1155104627.html

Крымские бойцы СВО победили на чемпионате по универсальному бою

2026-04-10T18:10

спорт

соревнования

новости

сочи

награды

новости крыма

крым

сергей аксенов

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155104980_0:97:1920:1177_1920x0_80_0_0_e2d4220b7a62d9aadb0431a3a6ae0c66.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крымские спортсмены – участники СВО заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по универсальному бою в Сочи. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики рассказал, что Георгий Гурбатов, который занял первое место в весовой категории свыше 85 кг, служил в морской пехоте, участвовал в боях за Мариуполь. Боец вызвал огонь на себя, получил контузию, восстановился после реабилитации. Награжден медалью "За освобождение Мариуполя", орденом Жукова, Георгиевским крестом IV степени.Владимир Егоян, завоевавший золото в весовой категории 70 кг, проходил службу по контракту в морской пехоте Черноморского флота, участвовал в СВО на Херсонском направлении. Действующий военнослужащий.Грант Акопян занял третье место в весовой категории 60 кг. Он также сражался с нацистами на Херсонском направлении. Награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества. Действующий военнослужащий.Севастопольский спортсмен Ростислав Новиков взял золото на первенстве России по универсальному бою и теперь выступит на первенстве мира, рассказали ранее в пресс-службе правительства города-героя. Юному бойцу пришлось пройти непростой путь: пять напряженных поединков в новой возрастной категории 14–15 лет и весе до 65 килограмм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке РоссииВинтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

