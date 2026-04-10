Крымские бойцы СВО победили на чемпионате по универсальному бою - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Крымские бойцы СВО победили на чемпионате по универсальному бою
Крымские бойцы СВО победили на чемпионате по универсальному бою - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Крымские бойцы СВО победили на чемпионате по универсальному бою
Крымские спортсмены – участники СВО заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по универсальному бою в Сочи. Об этом сообщил глава Крыма Сергей...
2026-04-10T18:10
2026-04-10T18:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крымские спортсмены – участники СВО заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по универсальному бою в Сочи. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Глава республики рассказал, что Георгий Гурбатов, который занял первое место в весовой категории свыше 85 кг, служил в морской пехоте, участвовал в боях за Мариуполь. Боец вызвал огонь на себя, получил контузию, восстановился после реабилитации. Награжден медалью "За освобождение Мариуполя", орденом Жукова, Георгиевским крестом IV степени.Владимир Егоян, завоевавший золото в весовой категории 70 кг, проходил службу по контракту в морской пехоте Черноморского флота, участвовал в СВО на Херсонском направлении. Действующий военнослужащий.Грант Акопян занял третье место в весовой категории 60 кг. Он также сражался с нацистами на Херсонском направлении. Награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества. Действующий военнослужащий.Севастопольский спортсмен Ростислав Новиков взял золото на первенстве России по универсальному бою и теперь выступит на первенстве мира, рассказали ранее в пресс-службе правительства города-героя. Юному бойцу пришлось пройти непростой путь: пять напряженных поединков в новой возрастной категории 14–15 лет и весе до 65 килограмм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке РоссииВинтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
сочи
крым
спорт, соревнования, новости, сочи, награды, новости крыма, крым, сергей аксенов
Крымские бойцы СВО победили на чемпионате по универсальному бою

Крымские участники СВО заняли призовые места на чемпионате РФ по универсальному бою

18:10 10.04.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МахКрымские спортсмены – участники СВО заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по универсальному бою
Крымские спортсмены – участники СВО заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по универсальному бою
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Крымские спортсмены – участники СВО заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по универсальному бою в Сочи. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Поздравляю наших чемпионов! Это Георгий Георгиевич Гурбатов, Владимир Гендрикович Егоян и Грант Эмильевич Акопян. Конкуренция была очень серьезной: в соревнованиях приняли участие 650 сильнейших спортсменов, 146 команд из 32 регионов нашей страны", – написал Аксенов в своем канале Мах.
Глава республики рассказал, что Георгий Гурбатов, который занял первое место в весовой категории свыше 85 кг, служил в морской пехоте, участвовал в боях за Мариуполь. Боец вызвал огонь на себя, получил контузию, восстановился после реабилитации. Награжден медалью "За освобождение Мариуполя", орденом Жукова, Георгиевским крестом IV степени.
Владимир Егоян, завоевавший золото в весовой категории 70 кг, проходил службу по контракту в морской пехоте Черноморского флота, участвовал в СВО на Херсонском направлении. Действующий военнослужащий.
Грант Акопян занял третье место в весовой категории 60 кг. Он также сражался с нацистами на Херсонском направлении. Награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества. Действующий военнослужащий.
Севастопольский спортсмен Ростислав Новиков взял золото на первенстве России по универсальному бою и теперь выступит на первенстве мира, рассказали ранее в пресс-службе правительства города-героя. Юному бойцу пришлось пройти непростой путь: пять напряженных поединков в новой возрастной категории 14–15 лет и весе до 65 килограмм.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский тяжелоатлет занял первое место на Кубке России
Винтовка вместо мотоцикла и психолога - боец СВО стал спортивным стрелком
"Снял протезы и погнал": в Крыму играют в хоккей спортсмены с ампутацией
 
СпортСоревнованияНовостиСочиНаградыНовости КрымаКрымСергей Аксенов
 
19:01Из-за взрыва во Владикавказе ввели режим ЧС
18:52Воронка холода в Крыму – чего ждать от погоды на выходных
18:28Крымчан и севастопольцев ждет короткая рабочая неделя
18:10Крымские бойцы СВО победили на чемпионате по универсальному бою
17:49Медведев выступил главным редактором школьных учебников по обществознанию
17:31Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской области
17:16Следком возбудил уголовное дело по факту ЧП во Владикавказе
17:13Взрыв произошел в шахте в Ростовской области – есть погибшие
17:04Три человека пострадали из-за пьяного водителя в Крыму – ему грозит до 7 лет
16:52В Крыму организуют летние занятия для трудных подростков
16:48"Сбер": в Крыму интерес к детским банковским картам вырос вдвое
16:39Украинский центр помощи беженцам выгнали из Брюсселя
16:28Пострадавшим от взрыва в доме в Севастополе выделили 60 миллионов рублей
16:19В Херсонской области в ночь на Пасху приостанавливают комендантский час
16:07Экс-замминистра обороны РФ Попов приговорен к 19 годам колонии за взятку
15:57В Запорожской области 400 тысяч человек остались без света после удара ВСУ
15:48В Севастополе инвалидам и участникам Великой Отечественной выплатят 100 тысяч рублей
15:38Новости Феодосии: в пятницу днем пройдет боевая подготовка
15:28ВТБ: третьего котенка из семьи дальневосточных леопардов назвали Фьюжн
15:22В Крыму мошенница из Ростова пойдет под суд за фальшивую аккредитацию врачей
