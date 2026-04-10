Крымчан и севастопольцев ждет короткая рабочая неделя

Крымчан и севастопольцев ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Крымчан и севастопольцев ждет короткая рабочая неделя

Следующая рабочая неделя в Крыму и Севастополе будет короткой и продлится всего четыре дня в связи с празднованием Святой Пасхи. Дополнительный выходной день... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T18:28

2026-04-10T18:28

2026-04-10T18:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Следующая рабочая неделя в Крыму и Севастополе будет короткой и продлится всего четыре дня в связи с празднованием Святой Пасхи. Дополнительный выходной день установлен указами главы Крыма Сергея Аксенова и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Кроме того, в Крыму ежегодно нерабочими днями устанавливают другие религиозные праздники. В 2026 году это будут 29 мая – в связи с празднованием Курбан байрама, 1 июня – в связи с празднованием Святой Троицы.Ранее Минтруд опубликовал календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. Так, дважды по три дня россияне будут отдыхать в мае – с 1 по 3 и с 9 по 11. В июне дополнительными выходными сделали дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря – нерабочий день.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выходной в крыму, отдых, работа, крым, новости крыма, праздники и памятные даты