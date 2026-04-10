Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской области
Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской области
Дополнительные дизель-генераторы для бесперебойной работы автозаправочных станций в Запорожской области отправят из Крыма. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T17:31
2026-04-10T17:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Дополнительные дизель-генераторы для бесперебойной работы автозаправочных станций в Запорожской области отправят из Крыма. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Отправка состоится в рамках взаимодействия Республики Крым и Запорожской области.Губернатор акцентировал внимание на том, что топливо на автозаправочных станциях есть, регион обеспечен необходимыми запасами топлива, которые могут покрыть потребности. Кроме того, организованы пункты по зарядке портативных зарядных устройств и телефонов.10 апреля сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остались без электричества. Также Евгений Балицкий сообщал, что из-за временного отсутствия электроэнергии наблюдаются сбои в работе связи. По этой причине в регионе открыли аварийный роуминг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
запорожская область
новости крыма, крым, запорожская область, евгений балицкий, транспорт, азс, новости
Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской области

Крым отправляет в Запорожское область генераторы для бесперебойной работы АЗС

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Дополнительные дизель-генераторы для бесперебойной работы автозаправочных станций в Запорожской области отправят из Крыма. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
Отправка состоится в рамках взаимодействия Республики Крым и Запорожской области.
"Благодарю депутата Госсовета Республики Крым Алексея Николаевича Тихомирова, который оказал содействие в направлении дизель-генераторов в Запорожскую область, и всех, кто в этот период оказывает поддержку жителям нашего региона", – написал в Балицкий в своем канале в Мах.
Губернатор акцентировал внимание на том, что топливо на автозаправочных станциях есть, регион обеспечен необходимыми запасами топлива, которые могут покрыть потребности. Кроме того, организованы пункты по зарядке портативных зарядных устройств и телефонов.
10 апреля сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остались без электричества. Также Евгений Балицкий сообщал, что из-за временного отсутствия электроэнергии наблюдаются сбои в работе связи. По этой причине в регионе открыли аварийный роуминг.
