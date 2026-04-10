Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской области

Дополнительные дизель-генераторы для бесперебойной работы автозаправочных станций в Запорожской области отправят из Крыма. Об этом сообщил губернатор области... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T17:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Дополнительные дизель-генераторы для бесперебойной работы автозаправочных станций в Запорожской области отправят из Крыма. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Отправка состоится в рамках взаимодействия Республики Крым и Запорожской области.Губернатор акцентировал внимание на том, что топливо на автозаправочных станциях есть, регион обеспечен необходимыми запасами топлива, которые могут покрыть потребности. Кроме того, организованы пункты по зарядке портативных зарядных устройств и телефонов.10 апреля сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки вражеских беспилотников около 400 тысяч абонентов остались без электричества. Также Евгений Балицкий сообщал, что из-за временного отсутствия электроэнергии наблюдаются сбои в работе связи. По этой причине в регионе открыли аварийный роуминг.

