Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе пройдут расширенные продуктовые ярмарки - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/kogda-v-simferopole-proydut-produktovye-yarmarki-v-aprele-1154849041.html
В Симферополе пройдут расширенные продуктовые ярмарки
Расширенные продуктовые ярмарки в Симферополе состоятся 11, 18 и 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба минпромторга Крыма. РИА Новости Крым, 10.04.2026
крым
новости крыма
симферополь
ярмарка
минпромторг рк
продукты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0e/1154332821_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0d52a1092e5001011756f0f7ebd266a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Расширенные продуктовые ярмарки в Симферополе состоятся 11, 18 и 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба минпромторга Крыма.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/0e/1154332821_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_275713b9dc50f5268c951f266845097d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В Симферополе пройдут расширенные продуктовые ярмарки

В Симферополе расширенные продуктовые ярмарки пройдут 11, 18 и 25 апреля

21:10 10.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРасширенная сельскохозяйственная ярмарка в Симферополе
Расширенная сельскохозяйственная ярмарка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Расширенные продуктовые ярмарки в Симферополе состоятся 11, 18 и 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба минпромторга Крыма.

"11, 18 и 25 апреля в Симферополе состоятся расширенные ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции напрямую от крымских производителей", – говорится в сообщении.

Симферопольские ярмарки традиционно проходят на трех площадках: на улице Киевской напротив рынка "Привоз", на улице Севастопольской близ пересечения с улицей Дмитрия Ульянова, на улице Кечкеметской возле Венгерского рынка.
Ранее министр сельского хозяйства Денис Кратюк сообщил, что в апреле сельскохозяйственные ярмарки в Симферополе планируется сделать еженедельными.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе наращивают производство молока
Торговым сетям в Крыму нужны "крымские полки" продуктов
Цены ниже рыночных на 44%: что предлагают на ярмарках в Крыму
 
КрымНовости КрымаСимферопольЯрмаркаМинпромторг РКПродукты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:39Шумиха от оплеухи: эксперт об угрозах Британии Путину из-за российских подлодок
22:22В Скадовске и Геническе отремонтируют набережные
22:04Как будет работать общественный транспорт в Пасхальную ночь в Симферополе
21:52В Севастополе закрыли рейд
21:48"С бодрым утром": в Севастополе стартует сезон общегородских зарядок
21:28В Крыму построят 10 новых подстанций скорой помощи и вертолетные площадки
21:10В Симферополе пройдут расширенные продуктовые ярмарки
20:56Правило трех "Т": как испечь пасхальные куличи – секреты кондитеров
20:42Как будет ходить транспорт в Севастополе в Пасхальную ночь
20:23Разбор завалов на месте взрыва во Владикавказе приостановлен из-за риска обрушения
20:16Беспилотники ВСУ пытались атаковать Крым и Курскую область
20:11Как керченские студенты "погружаются" в историю родного города-героя
19:45В Энергодаре восстановили электроснабжение после блэкаута
19:28Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" открылась в Крыму
19:01Из-за взрыва во Владикавказе ввели режим ЧС
18:52Воронка холода в Крыму – чего ждать от погоды на выходных
18:28Крымчан и севастопольцев ждет короткая рабочая неделя
18:10Крымские бойцы СВО победили на чемпионате по универсальному бою
17:49Медведев выступил главным редактором школьных учебников по обществознанию
17:31Крым отправит дизель-генераторы на АЗС Запорожской области
Лента новостейМолния