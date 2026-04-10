Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и куда она уходит

Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и куда она уходит - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и куда она уходит

Камбала калкан, барабуля и ставридка, которых добывают в Крыму, относятся к деликатесной группе рыб и на материк почти не попадают, потому что "расходятся" на... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T09:43

2026-04-10T09:43

2026-04-10T09:43

владимир гайдаенко

рыба

крым

черное море

азовское море

рыболовство

мнения

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Камбала калкан, барабуля и ставридка, которых добывают в Крыму, относятся к деликатесной группе рыб и на материк почти не попадают, потому что "расходятся" на полуострове, в местных ресторанах и кафе.Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко.При этом объем вылова этих видов не очень велик, основная доля приходится на хамсу, тюльку, кильку - так называемую консервную рыбу, добавил специалист.По словам Гайдаенко, на материковой части России сегодня необходимо популяризировать мелкую рыбу семейства сельдевых - кильку, тюльку, хамсу. Эта группа рыб имеет достаточно большой объем вылова в Крыму и экспортный потенциал, который еще нужно разрабатывать, указал он."Так, например, проблема хамсы в том, что она вкусная, когда свежая. Есть вкусовые характеристики. Как только она становится замороженной и пересоленной, она теряет свои вкусовые качества, за которые ее ценит потребитель", - отметил Гайдаенко.В начале текущего года объединенная пресс-служба Росрыболовства сообщала, что в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки в 2025 году выловили 47 тысяч тонн биоресурсов, что на 33% больше, чем в 2024 году. Благодаря господдержке и модернизации предприятий в прошлом году в Севастополе значительно возросла добыча рыбы, составив более 25 тысяч тонн, сообщали в пресс-службе правительства города.

крым

черное море

азовское море

владимир гайдаенко, рыба, крым, черное море, азовское море, рыболовство, мнения