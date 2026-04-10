https://crimea.ria.ru/20260410/kakuyu-rybu-dobyvayut-v-chernom-i-azovskom-moryakh-i-kuda-ona-ukhodit-1155055837.html
Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и куда она уходит
Камбала калкан, барабуля и ставридка, которых добывают в Крыму, относятся к деликатесной группе рыб и на материк почти не попадают, потому что "расходятся" на... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T09:43
владимир гайдаенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111682/96/1116829625_0:0:1115:627_1920x0_80_0_0_26c9a9a4ac45d2afd30443759ca37713.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111682/96/1116829625_140:0:976:627_1920x0_80_0_0_6d610ad1cdcbe03af3c14edf56cc16dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Деликатесная рыба из Черного и Азовского морей остается на полуострове - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Камбала калкан, барабуля и ставридка, которых добывают в Крыму, относятся к деликатесной группе рыб и на материк почти не попадают, потому что "расходятся" на полуострове, в местных ресторанах и кафе.Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского Владимир Гайдаенко.
"Промысловыми для Крыма являются керченская селедка, хамса, килька, тюлька, креветка, сарган, камбала калкан, барабуля, ставридка. Причем последние три вида — это основной видовой состав, так называемая деликатесная группа — все это расходится на полуострове, в местных кафе и ресторанах. И на материке не особо известны", - сказал Гайдаенко.
При этом объем вылова этих видов не очень велик, основная доля приходится на хамсу, тюльку, кильку - так называемую консервную рыбу, добавил специалист.
По словам Гайдаенко, на материковой части России сегодня необходимо популяризировать мелкую рыбу семейства сельдевых - кильку, тюльку, хамсу. Эта группа рыб имеет достаточно большой объем вылова в Крыму и экспортный потенциал, который еще нужно разрабатывать, указал он.
"Так, например, проблема хамсы в том, что она вкусная, когда свежая. Есть вкусовые характеристики. Как только она становится замороженной и пересоленной, она теряет свои вкусовые качества, за которые ее ценит потребитель", - отметил Гайдаенко.
В начале текущего года объединенная пресс-служба Росрыболовства сообщала
, что в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне рыбаки в 2025 году выловили 47 тысяч тонн биоресурсов, что на 33% больше, чем в 2024 году. Благодаря господдержке и модернизации предприятий в прошлом году в Севастополе значительно возросла добыча рыбы
, составив более 25 тысяч тонн, сообщали в пресс-службе правительства города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.