https://crimea.ria.ru/20260410/kakoy-segodnya-prazdnik-10-aprelya-1128080500.html
Какой сегодня праздник: 10 апреля
Какой сегодня праздник: 10 апреля - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Какой сегодня праздник: 10 апреля
В эту пятницу в мире празднуют Международный день движения сопротивления против фашистов, а еще – День братьев и сестер. Также в этот день вступил в силу первый
2026-04-10T00:00
2026-04-10T00:00
2026-04-09T22:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В эту пятницу в мире празднуют Международный день движения сопротивления против фашистов, а еще – День братьев и сестер. Также в этот день вступил в силу первый в мире закон об авторском праве.Что празднуют в мире10 апреля весь мир отмечает Международный день движения сопротивления. Это дань памяти тем, кто боролся с фашистами во время Второй мировой войны.В этот день в мире отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. Его придумала американка Клаудия Эварт, которая потеряла родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них она решила предложить ежегодно праздновать День братьев и сестер, а дату 10 апреля она выбрала в честь дня рождения сестры.Еще сегодня День гречки, День составления загадочных словарей и Глобальный день работы из дома.Знаменательные событияВ 1710 году в Англии вступил в силу принятый в 1709 году "Статут королевы Анны" – первый в мире закон об авторском праве.В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.10 апреля 1912 года британский лайнер "Титаник" отправился из Саутгемптонского порта в свое первое плавание. Оно же стало последним.В 1972 году была подписана международная Конвенция о запрещении бактериологического оружия.Кто родилсяВ 1847 году на свет появился американский журналист и издатель Джозеф Пулитцер. Он стал основателем журналистской Пулитцеровской премии, которая является самой престижной наградой для работников СМИ.В 1838 году родился американский изобретатель Фрэнк Стивен Болдуин, который сконструировал арифмометр и калькулятор.В 1937 году родилась советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина, пожалуй, одна из самых знаменитых русскоязычных лирических поэтесс второй половины XX века.10 апреля родились шведский актер Макс фон Сюдов, американский актер и режиссер Стивен Сигал, российский хоккеист Александр Еременко.
праздники и памятные даты, общество, новости, в мире, россия, история
Какой сегодня праздник: 10 апреля
Что празднуют в России и в мире 10 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В эту пятницу в мире празднуют Международный день движения сопротивления против фашистов, а еще – День братьев и сестер. Также в этот день вступил в силу первый в мире закон об авторском праве.
Что празднуют в мире
10 апреля весь мир отмечает Международный день движения сопротивления. Это дань памяти тем, кто боролся с фашистами во время Второй мировой войны.
В этот день в мире отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. Его придумала американка Клаудия Эварт, которая потеряла родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них она решила предложить ежегодно праздновать День братьев и сестер, а дату 10 апреля она выбрала в честь дня рождения сестры.
Еще сегодня День гречки, День составления загадочных словарей и Глобальный день работы из дома.
Знаменательные события
В 1710 году в Англии вступил в силу принятый в 1709 году "Статут королевы Анны" – первый в мире закон об авторском праве.
В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.
10 апреля 1912 года британский лайнер "Титаник" отправился из Саутгемптонского порта в свое первое плавание. Оно же стало последним.
В 1972 году была подписана международная Конвенция о запрещении бактериологического оружия.
Кто родился
В 1847 году на свет появился американский журналист и издатель Джозеф Пулитцер. Он стал основателем журналистской Пулитцеровской премии, которая является самой престижной наградой для работников СМИ.
В 1838 году родился американский изобретатель Фрэнк Стивен Болдуин, который сконструировал арифмометр и калькулятор.
В 1937 году родилась советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина, пожалуй, одна из самых знаменитых русскоязычных лирических поэтесс второй половины XX века.
10 апреля родились шведский актер Макс фон Сюдов, американский актер и режиссер Стивен Сигал, российский хоккеист Александр Еременко.