Какой сегодня праздник: 10 апреля
праздники и памятные даты, общество, новости, в мире, россия, история
00:00 10.04.2026
 
© Фото: Public Domain / "Титаник" в доке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В эту пятницу в мире празднуют Международный день движения сопротивления против фашистов, а еще – День братьев и сестер. Также в этот день вступил в силу первый в мире закон об авторском праве.

Что празднуют в мире

10 апреля весь мир отмечает Международный день движения сопротивления. Это дань памяти тем, кто боролся с фашистами во время Второй мировой войны.
В этот день в мире отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. Его придумала американка Клаудия Эварт, которая потеряла родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них она решила предложить ежегодно праздновать День братьев и сестер, а дату 10 апреля она выбрала в честь дня рождения сестры.
Еще сегодня День гречки, День составления загадочных словарей и Глобальный день работы из дома.

Знаменательные события

В 1710 году в Англии вступил в силу принятый в 1709 году "Статут королевы Анны" – первый в мире закон об авторском праве.
В 1722 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.
10 апреля 1912 года британский лайнер "Титаник" отправился из Саутгемптонского порта в свое первое плавание. Оно же стало последним.
В 1972 году была подписана международная Конвенция о запрещении бактериологического оружия.

Кто родился

В 1847 году на свет появился американский журналист и издатель Джозеф Пулитцер. Он стал основателем журналистской Пулитцеровской премии, которая является самой престижной наградой для работников СМИ.
В 1838 году родился американский изобретатель Фрэнк Стивен Болдуин, который сконструировал арифмометр и калькулятор.
В 1937 году родилась советская и российская поэтесса Белла Ахмадулина, пожалуй, одна из самых знаменитых русскоязычных лирических поэтесс второй половины XX века.
10 апреля родились шведский актер Макс фон Сюдов, американский актер и режиссер Стивен Сигал, российский хоккеист Александр Еременко.
 
