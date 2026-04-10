Как советские войска освободили Одессу от фашистов - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Как советские войска освободили Одессу от фашистов
Как советские войска освободили Одессу от фашистов
10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Малиновского полностью освободили Одессу. РИА Новости Крым, 10.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. 10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Малиновского полностью освободили Одессу. Город находился под румынской и немецкой оккупацией 907 дней. За это время захватчики уничтожили более 82 тысяч мирных жителей, еще 78 тысяч одесситов угнали на принудительные работы в Германию. Операция по освобождению Одессы стала частью так называемого "Третьего сталинского удара" и была продолжением серии наступательных операций по освобождению Правобережной Украины. Овладение Южной Пальмирой имело стратегическое значение, поскольку через ее порт проходили черноморские поставки вооружений, продовольствия, топлива и других материалов для вермахта. Взятие Одессы кардинальным образом меняло обстановку во всем черноморском регионе.Чтобы избежать разрушений, советские войска при освобождении Одессы свели применение артиллерии к минимуму, в самом городе бойцам Красной армии пришлось вести уличные бои. Но сопротивление врага удалось сломить. Символом освобождения Одессы от немецкой оккупации было поднятое в тот же день над Оперным театром красное знамя.
Освобождение Одессы от нацистов - инфографика РИА Новости Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. 10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Малиновского полностью освободили Одессу.
Город находился под румынской и немецкой оккупацией 907 дней. За это время захватчики уничтожили более 82 тысяч мирных жителей, еще 78 тысяч одесситов угнали на принудительные работы в Германию.
Операция по освобождению Одессы стала частью так называемого "Третьего сталинского удара" и была продолжением серии наступательных операций по освобождению Правобережной Украины. Овладение Южной Пальмирой имело стратегическое значение, поскольку через ее порт проходили черноморские поставки вооружений, продовольствия, топлива и других материалов для вермахта. Взятие Одессы кардинальным образом меняло обстановку во всем черноморском регионе.
Чтобы избежать разрушений, советские войска при освобождении Одессы свели применение артиллерии к минимуму, в самом городе бойцам Красной армии пришлось вести уличные бои. Но сопротивление врага удалось сломить. Символом освобождения Одессы от немецкой оккупации было поднятое в тот же день над Оперным театром красное знамя.
Освобождение Одессы - в инфографике РИА Новости Крым.
