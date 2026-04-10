Как советские войска освободили Одессу от фашистов

Как советские войска освободили Одессу от фашистов - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Как советские войска освободили Одессу от фашистов

10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Малиновского полностью освободили Одессу.

2026-04-10T08:25

2026-04-10T08:25

2026-04-10T08:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. 10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Малиновского полностью освободили Одессу. Город находился под румынской и немецкой оккупацией 907 дней. За это время захватчики уничтожили более 82 тысяч мирных жителей, еще 78 тысяч одесситов угнали на принудительные работы в Германию. Операция по освобождению Одессы стала частью так называемого "Третьего сталинского удара" и была продолжением серии наступательных операций по освобождению Правобережной Украины. Овладение Южной Пальмирой имело стратегическое значение, поскольку через ее порт проходили черноморские поставки вооружений, продовольствия, топлива и других материалов для вермахта. Взятие Одессы кардинальным образом меняло обстановку во всем черноморском регионе.Чтобы избежать разрушений, советские войска при освобождении Одессы свели применение артиллерии к минимуму, в самом городе бойцам Красной армии пришлось вести уличные бои. Но сопротивление врага удалось сломить. Символом освобождения Одессы от немецкой оккупации было поднятое в тот же день над Оперным театром красное знамя.Освобождение Одессы - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

одесса

ссср

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, великая отечественная война, ссср, история, фашизм, инфографика