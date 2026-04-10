https://crimea.ria.ru/20260410/kak-sovetskie-voyska-osvobodili-odessu-ot-fashistov-1155066846.html
Как советские войска освободили Одессу от фашистов
2026-04-10T08:25
инфографика
одесса
великая отечественная война
ссср
история
фашизм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155066979_0:398:2934:2048_1920x0_80_0_0_ba088f52c1c2d176215148b6e31f567d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. 10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта под командованием генерала Родиона Малиновского полностью освободили Одессу. Город находился под румынской и немецкой оккупацией 907 дней. За это время захватчики уничтожили более 82 тысяч мирных жителей, еще 78 тысяч одесситов угнали на принудительные работы в Германию. Операция по освобождению Одессы стала частью так называемого "Третьего сталинского удара" и была продолжением серии наступательных операций по освобождению Правобережной Украины. Овладение Южной Пальмирой имело стратегическое значение, поскольку через ее порт проходили черноморские поставки вооружений, продовольствия, топлива и других материалов для вермахта. Взятие Одессы кардинальным образом меняло обстановку во всем черноморском регионе.Чтобы избежать разрушений, советские войска при освобождении Одессы свели применение артиллерии к минимуму, в самом городе бойцам Красной армии пришлось вести уличные бои. Но сопротивление врага удалось сломить. Символом освобождения Одессы от немецкой оккупации было поднятое в тот же день над Оперным театром красное знамя.Освобождение Одессы - в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155066979_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39d6741ae8878cafde6410bdcff58521.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Освобождение Одессы от нацистов - инфографика РИА Новости Крым
Освобождение Одессы - в инфографике РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.