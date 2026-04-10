Как пройдет шествие "Бессмертного полка" в 2026-м году - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Как пройдет шествие "Бессмертного полка" в 2026-м году
Шествие "Бессмертного полка" в России в этом году пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. Об этом на заседании коллегии Росмолодежи сообщил... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T13:10
2026-04-10T13:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в России в этом году пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. Об этом на заседании коллегии Росмолодежи сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.В 2022-м году шествие "Бессмертного полка" прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023-м и 2025-м – в смешанном формате, а в 2024-м – виртуально, в том числе и в Крыму. "Бессмертный полк" – общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Как пройдет шествие "Бессмертного полка" в 2026-м году

"Бессмертный полк" в 2026 году пройдет очно и в онлайн-формате

13:10 10.04.2026 (обновлено: 13:35 10.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в России в этом году пройдет как в традиционном, так и в онлайн-формате. Об этом на заседании коллегии Росмолодежи сообщил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

"Акции "Бессмертный полк", где можно, пройдут по решению глав субъектов в очном формате. Там, где по соображениям безопасности они будут проводиться онлайн, мы сделаем все, чтобы сохранить память о подвигах дедов и прадедов в онлайн-режиме", – цитирует Новикова РИА Новости.

В 2022-м году шествие "Бессмертного полка" прошло в традиционном виде, в нем приняли участие более 12 миллионов человек. В 2023-м и 2025-м – в смешанном формате, а в 2024-м – виртуально, в том числе и в Крыму.
"Бессмертный полк" общенародная акция, которая проводится в России и некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
