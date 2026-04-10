Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек
Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек
Несмотря на обильные осадки, крымские реки не вышли из берегов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T10:17
2026-04-10T10:17
2026-04-10T10:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Несмотря на обильные осадки, крымские реки не вышли из берегов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.Накануне в республиканском минсельхозе сообщили, что в Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур.Ранее на неделе заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Андрей Павлюченко предупреждал, что в связи с сильными дождями и мокрым снегом в Крыму возможны подтопления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экстренное штормовое предупреждение для Крыма: идут заморозки до -2 градусовНа Крым надвигаются снегопады - новое штормовое предупреждениеКрымские горы накрыло снегом
крым
николай тютюник, крым, новости крыма, погода в крыму, реки крыма
Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек
Обильные дожди в Крыму не повлияли на уровень рек - минсельхоз