Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек
Несмотря на обильные осадки, крымские реки не вышли из берегов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 10.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Несмотря на обильные осадки, крымские реки не вышли из берегов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.Накануне в республиканском минсельхозе сообщили, что в Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур.Ранее на неделе заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Андрей Павлюченко предупреждал, что в связи с сильными дождями и мокрым снегом в Крыму возможны подтопления.
© РИА Новости . Татьяна Елага / Перейти в фотобанкГорная река Коккозка в селе Соколиное Бахчисарайского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Несмотря на обильные осадки, крымские реки не вышли из берегов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Николай Тютюник.
"На сегодняшний день все реки находятся в заданных отметках, никакого выхода из уровней нет. Осадки формируют наш водный баланс", - сказал он.
Накануне в республиканском минсельхозе сообщили, что в Крыму резкие перепады температур и высокая влажность воздуха привели к развитию ряда заболеваний озимых зерновых культур.
Ранее на неделе заместитель начальника Главного управления МЧС России по республике Андрей Павлюченко предупреждал, что в связи с сильными дождями и мокрым снегом в Крыму возможны подтопления.
