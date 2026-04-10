Как керченские студенты "погружаются" в историю родного города-героя - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Металлическая каска, буденовка, пилотка, бескозырка, бушлаты и несколько видов орудий времен Великой Отечественной войны. В стенах судомеханического техникума... РИА Новости Крым, 10.04.2026

КЕРЧЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Металлическая каска, буденовка, пилотка, бескозырка, бушлаты и несколько видов орудий времен Великой Отечественной войны. В стенах судомеханического техникума Керченского государственного морского технологического университета керченские реконструкторы развернули интерактивную выставку для студентов и преподавателей. Экспозицию подготовили в преддверии Дня освобождения Керчи, передает корреспондент РИА Новости Крым.Как говорят реконструкторы – здесь случайных вещей нет. Почти все экспонаты с историей. К примеру, бескозырка – оригинальная, военного времени. Но и в мирное время головной убор получил "боевое крещение". С ней участники военно-исторического клуба прошли из Тольятти в Керчь по Волго-Дону. Шли 10 дней на бронекатере БК-73.Интерактив дает и свои плоды, подчеркнул реконструктор. Здесь, в стенах "судомеха", они встретили студента, который несколько лет назад, будучи еще учеником школы, тоже ходил на подобную выставку."Сегодня этот парнишка подошел и говорит: я вас помню! Мне тогда очень понравилось. И сейчас интересно. Вот, заинтересовался, как пополнить наши ряды реконструкторов", – добавил Роман Толстенко.И это не удивительно. Экспонаты, в большей степени, хоть и реплики, но сделаны искусно. Самые смелые и любопытные примеряли на себя образ советского солдата. Так, Валерий, студент судомеханического техникума, впервые надел гимнастерку, пилотку, кирзовые сапоги, а вместе с этим – портупею, подсумок для патронов и кобуру с пистолетом. А на плечо "юный красноармеец" закинул настоящую (списанную) винтовку СВТ.– Ты в настоящей военной советской форме. На такие гимнастерки нашим прадедам вешали медали и ордена за мужество и отвагу. Как ощущения?– Очень необычно, – рассказывает студент. – Вроде простая одежда, но есть в этом что-то такое, что не передать словами. Это как попасть на картину или фотографию времен Великой Отечественной войны и почувствовать всю ответственность за то, что именно тебе предстоит защищать Родину от врага.– Ты керчанин?– Да. И я люблю свой город-герой. Стараюсь изучать историю, посещать экскурсии. Такие выставки, конечно, помогают лучше узнать, а главное – понять – какую цену заплатили предки за нашу свободу и мир.Интерактив "отработал" две перемены. Студентов от учебы не отрывали. Но и этих коротких перерывов хватило, чтоб к истории тех дней прикоснулись несколько десятков учеников. А чтобы интерес к настоящему мужскому делу не угасал, в стенах техникума планируют открыть воинский музей. Несколько стеллажей с экспонатами уже собраны, ждут оборудования в специально подготовленное помещение.День освобождения города, подчеркнул Иван Петин, – это одна из главных и ключевых дат для каждого керчанина. Потому что Керчь не просто так получила звание города-героя. Четыре раза линия фронта проходила по его территории. И каждый метр этой земли покрыт солдатской кровью. Поэтому знать и передавать историю родного города – обязанность каждого горожанина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Огненная земля" и ледяное море – в Керчи вспоминают героев Эльтигена84-я годовщина образования Крымского фронта: как это былоДокументалистика в период войны: как журналисты пишут историю

