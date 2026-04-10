Как керченские студенты "погружаются" в историю родного города-героя
Керченским студентам СМТ показали интерактивную выставку перед Днем освобождения города
© РИА Новости КрымИнтерактивная выставка ко Дню освобождения Керчи
КЕРЧЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Металлическая каска, буденовка, пилотка, бескозырка, бушлаты и несколько видов орудий времен Великой Отечественной войны. В стенах судомеханического техникума Керченского государственного морского технологического университета керченские реконструкторы развернули интерактивную выставку для студентов и преподавателей. Экспозицию подготовили в преддверии Дня освобождения Керчи, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Как говорят реконструкторы – здесь случайных вещей нет. Почти все экспонаты с историей. К примеру, бескозырка – оригинальная, военного времени. Но и в мирное время головной убор получил "боевое крещение". С ней участники военно-исторического клуба прошли из Тольятти в Керчь по Волго-Дону. Шли 10 дней на бронекатере БК-73.
"Для нас такая выставка – дело чести и гордости за наш город-герой. Чтобы молодежь видела и помнила. К сожалению, сейчас такое время, что массовых мероприятий нет. Люди начинают забывать. Для этого мы и вышли небольшим коллективом. И, судя по итогу, студентам очень интересна эта тема", – поделился реконструктор, участник военно-исторического клуба "Эльтиген" Роман Толстенко.
Интерактив дает и свои плоды, подчеркнул реконструктор. Здесь, в стенах "судомеха", они встретили студента, который несколько лет назад, будучи еще учеником школы, тоже ходил на подобную выставку.
"Сегодня этот парнишка подошел и говорит: я вас помню! Мне тогда очень понравилось. И сейчас интересно. Вот, заинтересовался, как пополнить наши ряды реконструкторов", – добавил Роман Толстенко.
И это не удивительно. Экспонаты, в большей степени, хоть и реплики, но сделаны искусно. Самые смелые и любопытные примеряли на себя образ советского солдата. Так, Валерий, студент судомеханического техникума, впервые надел гимнастерку, пилотку, кирзовые сапоги, а вместе с этим – портупею, подсумок для патронов и кобуру с пистолетом. А на плечо "юный красноармеец" закинул настоящую (списанную) винтовку СВТ.
– Ты в настоящей военной советской форме. На такие гимнастерки нашим прадедам вешали медали и ордена за мужество и отвагу. Как ощущения?
– Очень необычно, – рассказывает студент. – Вроде простая одежда, но есть в этом что-то такое, что не передать словами. Это как попасть на картину или фотографию времен Великой Отечественной войны и почувствовать всю ответственность за то, что именно тебе предстоит защищать Родину от врага.
– Ты керчанин?
– Да. И я люблю свой город-герой. Стараюсь изучать историю, посещать экскурсии. Такие выставки, конечно, помогают лучше узнать, а главное – понять – какую цену заплатили предки за нашу свободу и мир.
Интерактив "отработал" две перемены. Студентов от учебы не отрывали. Но и этих коротких перерывов хватило, чтоб к истории тех дней прикоснулись несколько десятков учеников. А чтобы интерес к настоящему мужскому делу не угасал, в стенах техникума планируют открыть воинский музей. Несколько стеллажей с экспонатами уже собраны, ждут оборудования в специально подготовленное помещение.
"В музее у нас будет как история XX века, так и артефакты с полей спецоперации. А так, в принципе, каждый год к 11 апреля мы стараемся ребятам организовать какой-то интерактив, чтобы они могли потрогать это руками, увидеть вблизи и послушать тех людей, которые знают, как это на самом деле устроено", – рассказал директор судомеханического техникума КГМТУ Иван Петин.
День освобождения города, подчеркнул Иван Петин, – это одна из главных и ключевых дат для каждого керчанина. Потому что Керчь не просто так получила звание города-героя. Четыре раза линия фронта проходила по его территории. И каждый метр этой земли покрыт солдатской кровью. Поэтому знать и передавать историю родного города – обязанность каждого горожанина.
