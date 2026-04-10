Как будет работать общественный транспорт в Пасхальную ночь в Симферополе

В Пасхальную ночь в Симферополе будут ходить автобусы и троллейбусы. Всего по столице Крыма с 00:00 12 апреля будет работать восемь маршрутов общественного... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T22:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Пасхальную ночь в Симферополе будут ходить автобусы и троллейбусы. Всего по столице Крыма с 00:00 12 апреля будет работать восемь маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.Троллейбусы:* №5 Т – от Новоромановки: 11.04 – 23:00, 12.04 – 00:00, 01:00, от микрорайона Загородное: 11.04 – 23:00 12.04 – 00:00, 01:00.* №7 Т – от а/с "Восточная": 11.04 – 22:45, 23:30 12.04 – 00:10, от рынка "Балаклавский": 11.04 — 22:45, 23:30 12.04 — 00:10.* №9 Т – из Аэрофлотского: 11.04 – 23:00 12.04 – 00:00, 01:00, от 7-й горбольницы: 11.04 – 23:00 12.04 – 00:00, 01:00.Автобусы:* №4 – с Неаполя Скифского 1:30, 2:50; с ул. Маршала Жукова (верхнее плато) 2:10, 3:30.* №6 – с Пневматики 3:10, 4:00; с Живописного 2:20.* № 7 – с ул. 51-й Армии 1:30, 3:30; с Ак-Мечети 2:30, 4:30.* №14 – из Каменки 2:50, 4:10; с пл. Советской 3:30, 4:50.* №50 – с площади им. Амет-Хана Султана 2:50, 4:10; из Давыдовки 2:10, 3:30.

