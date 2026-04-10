Как будет работать общественный транспорт в Пасхальную ночь в Симферополе
В Симферополе в Пасхальную ночь общественный транспорт будет работать до 5 утра
22:04 10.04.2026 (обновлено: 22:08 10.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Пасхальную ночь в Симферополе будут ходить автобусы и троллейбусы. Всего по столице Крыма с 00:00 12 апреля будет работать восемь маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.
"В ночь с 11 на 12 апреля в Симферополе пройдут праздничные Пасхальные богослужения. Чтобы горожане могли удобно добраться, в праздничную ночь будут курсировать троллейбусы и автобусы", – сказано в сообщении.
* №5 Т – от Новоромановки: 11.04 – 23:00, 12.04 – 00:00, 01:00, от микрорайона Загородное: 11.04 – 23:00 12.04 – 00:00, 01:00.
* №7 Т – от а/с “Восточная”: 11.04 – 22:45, 23:30 12.04 – 00:10, от рынка “Балаклавский”: 11.04 — 22:45, 23:30 12.04 — 00:10.
* №9 Т – из Аэрофлотского: 11.04 – 23:00 12.04 – 00:00, 01:00, от 7-й горбольницы: 11.04 – 23:00 12.04 – 00:00, 01:00.
* №4 – с Неаполя Скифского 1:30, 2:50; с ул. Маршала Жукова (верхнее плато) 2:10, 3:30.
* №6 – с Пневматики 3:10, 4:00; с Живописного 2:20.
* № 7 – с ул. 51-й Армии 1:30, 3:30; с Ак-Мечети 2:30, 4:30.
* №14 – из Каменки 2:50, 4:10; с пл. Советской 3:30, 4:50.
* №50 – с площади им. Амет-Хана Султана 2:50, 4:10; из Давыдовки 2:10, 3:30.
