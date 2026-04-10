https://crimea.ria.ru/20260410/kak-budet-khodit-transport-v-sevastopole-v-paskhalnuyu-noch-1155095273.html

Как будет ходить транспорт в Севастополе в Пасхальную ночь

Как будет ходить транспорт в Севастополе в Пасхальную ночь - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Как будет ходить транспорт в Севастополе в Пасхальную ночь

В Пасхальную ночь в Севастополе будут работать автобусы, троллейбусы и катера. Работа общественного транспорта продлена с 23:00 субботы до 06:00 воскресенья. А... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T20:42

2026-04-10T20:42

2026-04-10T20:42

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133164646_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_641b8a01f63b24216162243008de190b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Пасхальную ночь в Севастополе будут работать автобусы, троллейбусы и катера. Работа общественного транспорта продлена с 23:00 субботы до 06:00 воскресенья. А в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" будут ходить бесплатные шаттлы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Будут работать троллейбусы:№ 7А "Дергачи – центральное кольцо города", № 9 "пр. Победы – центральное кольцо города", № 10К "Бухта Казачья – центр города", № 12 "5-й км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города"Автобусы:№ 3 "5-й км Балаклавского шоссе – ЦУМ"№ 22 "5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес"№ 73 "Центральное кольцо города – Херсонес"№ 74 "Парк Победы – Херсонес"№ 103 "5-й км Балаклавского шоссе – Инкерман"Катера:Работа катеров по маршруту "Графская пристань – Северная" продлевается с 23:45 субботы до 05:00 воскресенья. Интервал движения – не реже одного раза в час.На случай перекрытия рейда будут дежурить автобусы.Ранее губернатор рассказал, как отпразднуют Пасху в "Новом Херсонесе". Запланированы крестный ход, литургия, освящение куличей и торжественное включение фонтанов.В Севастополе понедельник, 13 апреля, объявлен выходным днем по случаю Пасхи. Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий, федеральным учебным заведениям тоже советуют объявить выходной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, общественный транспорт, пасха, новости севастополя, михаил развожаев