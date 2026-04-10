Рейтинг@Mail.ru
Как будет ходить транспорт в Севастополе в Пасхальную ночь - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/kak-budet-khodit-transport-v-sevastopole-v-paskhalnuyu-noch-1155095273.html
Как будет ходить транспорт в Севастополе в Пасхальную ночь
В Пасхальную ночь в Севастополе будут работать автобусы, троллейбусы и катера. Работа общественного транспорта продлена с 23:00 субботы до 06:00 воскресенья. А... РИА Новости Крым, 10.04.2026
севастополь
транспорт
общественный транспорт
пасха
новости севастополя
михаил развожаев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133164646_0:6:1280:726_1920x0_80_0_0_641b8a01f63b24216162243008de190b.jpg
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133164646_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_2c5f22dfd3bc77f9fb7bf32426deb64c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, транспорт, общественный транспорт, пасха, новости севастополя, михаил развожаев
20:42 10.04.2026
 
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Пасхальную ночь в Севастополе будут работать автобусы, троллейбусы и катера. Работа общественного транспорта продлена с 23:00 субботы до 06:00 воскресенья. А в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" будут ходить бесплатные шаттлы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Будут работать троллейбусы:
№ 7А "Дергачи – центральное кольцо города", № 9 "пр. Победы – центральное кольцо города", № 10К "Бухта Казачья – центр города", № 12 "5-й км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города"
Автобусы:
№ 3 "5-й км Балаклавского шоссе – ЦУМ"
№ 22 "5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес"
№ 73 "Центральное кольцо города – Херсонес"
№ 74 "Парк Победы – Херсонес"
№ 103 "5-й км Балаклавского шоссе – Инкерман"
Катера:
Работа катеров по маршруту "Графская пристань – Северная" продлевается с 23:45 субботы до 05:00 воскресенья. Интервал движения – не реже одного раза в час.
На случай перекрытия рейда будут дежурить автобусы.

"В Пасхальную ночь также будут ходить бесплатные шаттлы от спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя к "Новому Херсонесу": с 20:00 субботы до окончания пасхальных мероприятий. Интервал движения – по заполняемости, не реже одного раза в час", – уточнил губернатор.

Ранее губернатор рассказал, как отпразднуют Пасху в "Новом Херсонесе". Запланированы крестный ход, литургия, освящение куличей и торжественное включение фонтанов.
В Севастополе понедельник, 13 апреля, объявлен выходным днем по случаю Пасхи. Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий, федеральным учебным заведениям тоже советуют объявить выходной.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала