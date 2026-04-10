Как будет ходить транспорт в Севастополе в Пасхальную ночь
В Пасхальную ночь в Севастополе будут работать автобусы, троллейбусы и катера. Работа общественного транспорта продлена с 23:00 субботы до 06:00 воскресенья. А... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T20:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Пасхальную ночь в Севастополе будут работать автобусы, троллейбусы и катера. Работа общественного транспорта продлена с 23:00 субботы до 06:00 воскресенья. А в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес" будут ходить бесплатные шаттлы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Будут работать троллейбусы:№ 7А "Дергачи – центральное кольцо города", № 9 "пр. Победы – центральное кольцо города", № 10К "Бухта Казачья – центр города", № 12 "5-й км Балаклавского шоссе – центральное кольцо города"Автобусы:№ 3 "5-й км Балаклавского шоссе – ЦУМ"№ 22 "5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес"№ 73 "Центральное кольцо города – Херсонес"№ 74 "Парк Победы – Херсонес"№ 103 "5-й км Балаклавского шоссе – Инкерман"Катера:Работа катеров по маршруту "Графская пристань – Северная" продлевается с 23:45 субботы до 05:00 воскресенья. Интервал движения – не реже одного раза в час.На случай перекрытия рейда будут дежурить автобусы.Ранее губернатор рассказал, как отпразднуют Пасху в "Новом Херсонесе". Запланированы крестный ход, литургия, освящение куличей и торжественное включение фонтанов.В Севастополе понедельник, 13 апреля, объявлен выходным днем по случаю Пасхи. Работодателям рекомендовано установить этот день как нерабочий, федеральным учебным заведениям тоже советуют объявить выходной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, транспорт, общественный транспорт, пасха, новости севастополя, михаил развожаев
