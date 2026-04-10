Из-за взрыва во Владикавказе ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели во Владикавказе после взрыва на складских помещениях пиротехнического предприятия. Зона ЧС оцеплена, действует пропускной режим, развернут...

2026-04-10T19:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели во Владикавказе после взрыва на складских помещениях пиротехнического предприятия. Зона ЧС оцеплена, действует пропускной режим, развернут оперштаб. Об этом сообщили в городской администрации.На месте работает оперативная группа для уточнения обстановки и предварительной оценки масштабов ЧС. Действует и оперативный штаб. В данный момент продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий.Специальная комиссия даст оценку состоянию инфраструктуры для установления размера ущерба и объемов дальнейших работ по восстановлению, добавили в городской администрации.Ранее поступило сообщение о том, что в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок с последующим возгоранием. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Число пострадавших при взрыве склада пиротехники во Владикавказе достигло 14 человек, два человека погибли. Возбуждено уголовное дело.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

