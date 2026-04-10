Группа туристов пропала на Камчатке - есть погибшие

Группа туристов из семи человек пропала на Камчатке, часть из них нашли спасатели, есть погибшие. Об этом сообщил краевой министр ЧС Сергей Лебедев в ВК. РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T06:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Группа туристов из семи человек пропала на Камчатке, часть из них нашли спасатели, есть погибшие. Об этом сообщил краевой министр ЧС Сергей Лебедев в ВК.Семеро путешественников из Санкт-Петербурга и Череповца не выходили на связь с 7 апреля. По данным МЧС, это опытные лыжники, однако у них не было с собой палатки и спутникового телефона.Группа вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона между членами группы произошел конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. 7 апреля их видели у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Вернуться они должны были 10 апреля.Он добавил, что вертолет МЧС вылетел в точку обнаружения группы.Как позже сообщили в правительстве региона, поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения.Пострадавшие будут эвакуированы на вертолете.Правительство Камчатского края окажет всестороннюю помощь родственникам погибших.Следственный комитет начал проверку по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Спасательная операция продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

