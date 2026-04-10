Группа туристов пропала на Камчатке - есть погибшие - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Группа туристов пропала на Камчатке - есть погибшие
Группа туристов из семи человек пропала на Камчатке, часть из них нашли спасатели, есть погибшие. Об этом сообщил краевой министр ЧС Сергей Лебедев в ВК. РИА Новости Крым, 10.04.2026
06:15 10.04.2026 (обновлено: 06:33 10.04.2026)
 
© ГУ МЧС России по Камчатскому краюСотрудники ГУ МЧС России по Камчатскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Группа туристов из семи человек пропала на Камчатке, часть из них нашли спасатели, есть погибшие. Об этом сообщил краевой министр ЧС Сергей Лебедев в ВК.
Семеро путешественников из Санкт-Петербурга и Череповца не выходили на связь с 7 апреля. По данным МЧС, это опытные лыжники, однако у них не было с собой палатки и спутникового телефона.
Группа вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона между членами группы произошел конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семеновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. 7 апреля их видели у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала. Вернуться они должны были 10 апреля.

"Новости плохие. По предварительной информации, полученной от руководителя одной из туркомпаний края, найдена часть группы. К сожалению, сообщают о том, что есть и погибшие туристы. Спасательная операция продолжается. Координаты получены", — написал Лебедев.

Он добавил, что вертолет МЧС вылетел в точку обнаружения группы.
Как позже сообщили в правительстве региона, поисковая группа нашла всех семерых участников похода: двое туристов обнаружены погибшими, пятеро найдены живыми, но с признаками сильного обморожения.

Пострадавшие будут эвакуированы на вертолете.
Правительство Камчатского края окажет всестороннюю помощь родственникам погибших.
Следственный комитет начал проверку по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Спасательная операция продолжается.
