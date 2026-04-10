Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" открылась в Крыму

Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" открылась на площадке музея-заповедника "Судакская крепость" в Крыму. Мультимедийный проект реализуется международной... РИА Новости Крым, 10.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Фотовыставка "Освобождение. Мир народам" открылась на площадке музея-заповедника "Судакская крепость" в Крыму. Мультимедийный проект реализуется международной медиагруппой "Россия сегодня", сайтом РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на формирование и развитие единой исторической общности всех российских регионов.На выставке представлены материалы фотоархива Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Мобильная экспозиция представлена двумя модулями – "Подвиг тыла" и "Освобожденная Европа". Посетители выставки ознакомились с бесценными архивными снимками военных корреспондентов. На каждом планшете – фотография, небольшой текст и QR-код, переход по которому дает возможность ознакомиться с дополнительной информацией по теме.Модуль "Подвиг тыла" объединяет фотографии, посвященные подвигу советских тружеников тыловых городов в годы Великой Отечественной войны. На снимках классиков военной фотожурналистики запечатлен героический труд работников заводов, шахт, сельского хозяйства, деятелей искусства и культуры Москвы, Оренбургской, Тульской, Тамбовской, Ростовской, Челябинской областей, Куйбышева (ныне Самара), Свердловска (Екатеринбурга), Нижнего Тагила, блокадного Ленинграда, Мурманска, Ярославля, Нижнего Новгорода, Сталинграда (Волгограда) и Донбасса.Раздел экспозиции "Освобожденная Европа" знакомит с фотоматериалами, освещающими события 1944-1945 годов в освобожденных советскими войсками странах Европы: Болгарии, Югославии, Австрии, Германии, Литве, Венгрии, Румынии, Норвегии, Молдавии, Польше и Чехословакии.Первыми посетителями фотовыставки стали участники XVIII Всероссийской научно-практической конференции "Весна Освобождения", организованной Музеем-заповедником "Судакская крепость".Открывая выставку, директор Государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Музей-заповедник "Судакская крепость" Емец Светлана Григорьевна обратилась к присутствующим со следующими словами: "Новая выставка "Освобождение. Мир народам" является продолжением сотрудничества музея-заповедника и Медиа группы "Россия сегодня" и сайта РИА Новости Крым. Представленные на выставке фотографии по сути служат документами, раскрывающими разные аспекты Второй мировой войны. Вглядываясь в лица героев, понимаешь, что это живая история, которая передает истину, без подтасовок и фальсификации. Мы благодарим наших партнеров за бесценную возможность транслировать историческую правду, которая заставляет думать, сопереживать и, главное, размышлять над увиденным."

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

