Евросоюз позволил Венгрии заблокировать кредит Украине намеренно – мнение - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Евросоюз позволил Венгрии заблокировать кредит Украине намеренно – мнение
Евросоюз позволил Венгрии заблокировать кредит Украине намеренно – мнение
2026-04-10T07:21
Алексей Самойлов: Евросоюз позволил Венгрии заблокировать кредит Украине намеренно
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Евросоюз позволил Венгрии заблокировать выделение Украине кредита на 90 млрд евро, чтобы оставить эти деньги себе. И это не значит, что ЕС не продолжит финансировать ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина", политический и военный эксперт Алексей Самойлов.
По мнению Самойлова, оценивая отказ ЕС в кредите для Украины прямо сейчас, в условиях новых отношений Европы и США, "надо рассматривать несколько слоев их политической игры на нервах друг у друга". Он считает, что без хитрости тут не обошлось.
"Кредит, который заблокировала Венгрия, по моему мнению, Орбану (Виктор, венгерский премьер – ред.) дали заблокировать сами евросоюзовцы. Им это выгодно. Потому что в тех условиях, в которых они сейчас начинают существовать с Соединенными Штатами, им самим деньги очень нужны. Поэтому Евросоюз сделал хорошую мину при плохой игре и руками Орбана заблокировал 90 миллиардов евро, оставив их себе", – считает Самойлов.
Так европейцы хотели обеспечить себя на время некоей подушкой безопасности, поскольку понимают, что после их демарша в ответ на призыв президента США Дональда Трампа помочь ему в Иране помощи от Америки им, скорее всего, не видать, добавил он.
"Какие-то еще были активированы опять идеи, связанные с изъятием российских активов. Но я думаю, что они пока особой реализации не найдут, потому что Евросоюзу еще не хватало с Россией поссориться и на этой почве", – заметил Самойлов.
Но это не значит, что ЕС прекратит поддерживать Украину финансово, причем именно для продолжения боевых действий, уверен он. Все будет происходить по сценарию, схожему с тем, что мы наблюдали при шатдауне в США 2025 года, когда звучало много речей о необходимости придержать средства для себя, а не отправлять его в пекло конфликта с РФ на Украине, считает эксперт.
"Ломают копья, заламывают руки, слезы льют, а потом шатдаун кончается – и все сначала. Так и здесь. Евросоюз все-таки найдет способы и средства поддерживать войну. Не "социалку" украинскую, а именно войну. Пусть и не в тех объемах, как раньше", – сказал он.
В сложившихся условиях Европа станет поставлять на Украину больше своего оружия, в первую очередь оно будет французское, считает эксперт.
"Франция имеет полный цикл производства всех видов вооружений, вплоть до ядерного оружия, ракетной техники и самолетов. И, думаю, немцы будут очень серьезно помогать", – заметил аналитик.
По мнению Самойлова, если Трамп ослабит возможности поставки оружия для Украины, что скорее всего и произойдет на фоне эскалации на Ближнем Востоке, "то европейские производители в гораздо большей степени будут рады и довольны этому".
"Они ждут контракты", – заключил политолог.
В феврале 2026 года Венгрия заблокировала принятие ЕС 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине 90 млрд евро в виде военного кредита из-за остановки Киевом работы нефтепровода "Дружба".
Европа не проявила активности и не оказала должную поддержку президенту США Дональду Трампу с началом конфликта с Ираном, объяснив это в частности отсутстивием вооружений. Президент Франции Эммануэль Макрон в апреле призвал ряд стран Европы ступить на "путь независимости" от Вашингтона из-за его непоследовательной политики.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз стремится стать самодостаточным антироссийским военным блоком. И отметил, что Москва в этой связи должна отказаться от толерантного отношения к вступлению Украины и других соседних государств в этот военно-экономический союз.
