Экс-замминистра обороны РФ Попов приговорен к 19 годам колонии за взятку

Экс-замминистра обороны РФ Попов приговорен к 19 годам колонии за взятку - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Бывший замминистра обороны России Павел Попов приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки, мошенничестве, превышении полномочий,... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T16:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Бывший замминистра обороны России Павел Попов приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки, мошенничестве, превышении полномочий, служебном подлоге и незаконном хранении оружия. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.По данным следствия, за счет похищенных денег в Подмосковье по указанию Попова возведен ряд объектов недвижимости, в том числе двухэтажный жилой дом, гостевой дом и двухэтажный гараж. Парк "Патриот" незаконно потратил на это свыше 25 млн рублей.Также следователи выявили еще ряд преступлений, отметила официальный представитель СК. В 2014-2024 годах подсудимый получил от генерального директора компании взятки на общую сумму более 45 млн рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Взятка заключалась в безвозмездном владении и использовании по своему усмотрению квартиры в Москве и автомобиля Lexus.Помимо этого, в ходе осмотра жилища экс-министра были изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.На имущество обвиняемого по ходатайству военного следователя судом наложен арест на сумму свыше 100 млн рублей.Приговором суда Попову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен воинского звания "генерал армии в отставке" и государственных наград. Также ему назначен штраф в размере 85 млн рублей. Конфискованы денежные средства осужденного на сумму 45,6 млн рублей.Шестерова и Ахмедова ранее приговорили к длительным срокам лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России растет число преступлений в оборонной сфереОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФЧиновника МО взяли за взятки при технадзоре военных авто в Крыму

