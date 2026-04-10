Экс-замминистра обороны РФ Попов приговорен к 19 годам колонии за взятку - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Экс-замминистра обороны РФ Попов приговорен к 19 годам колонии за взятку
Экс-замминистра обороны РФ Попов приговорен к 19 годам колонии за взятку - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Экс-замминистра обороны РФ Попов приговорен к 19 годам колонии за взятку
Бывший замминистра обороны России Павел Попов приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки, мошенничестве, превышении полномочий,... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T16:07
2026-04-10T16:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Бывший замминистра обороны России Павел Попов приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки, мошенничестве, превышении полномочий, служебном подлоге и незаконном хранении оружия. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.По данным следствия, за счет похищенных денег в Подмосковье по указанию Попова возведен ряд объектов недвижимости, в том числе двухэтажный жилой дом, гостевой дом и двухэтажный гараж. Парк "Патриот" незаконно потратил на это свыше 25 млн рублей.Также следователи выявили еще ряд преступлений, отметила официальный представитель СК. В 2014-2024 годах подсудимый получил от генерального директора компании взятки на общую сумму более 45 млн рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Взятка заключалась в безвозмездном владении и использовании по своему усмотрению квартиры в Москве и автомобиля Lexus.Помимо этого, в ходе осмотра жилища экс-министра были изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.На имущество обвиняемого по ходатайству военного следователя судом наложен арест на сумму свыше 100 млн рублей.Приговором суда Попову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен воинского звания "генерал армии в отставке" и государственных наград. Также ему назначен штраф в размере 85 млн рублей. Конфискованы денежные средства осужденного на сумму 45,6 млн рублей.Шестерова и Ахмедова ранее приговорили к длительным срокам лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России растет число преступлений в оборонной сфереОПГ похитила почти 2 млрд на поставках вещевой продукции в Минобороны РФЧиновника МО взяли за взятки при технадзоре военных авто в Крыму
новости, министерство обороны рф, взятка, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Экс-замминистра обороны РФ Попов приговорен к 19 годам колонии за взятку

Суд приговорил экс-замминистра обороны РФ Попова к 19 годам колонии за получение взятки

16:07 10.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Бывший замминистра обороны России Павел Попов приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки, мошенничестве, превышении полномочий, служебном подлоге и незаконном хранении оружия. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В 2020-2024 годах заместитель министра обороны России Павел Попов, замначальника главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке "Патриот" и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств", – сказала Петренко.

По данным следствия, за счет похищенных денег в Подмосковье по указанию Попова возведен ряд объектов недвижимости, в том числе двухэтажный жилой дом, гостевой дом и двухэтажный гараж. Парк "Патриот" незаконно потратил на это свыше 25 млн рублей.
Также следователи выявили еще ряд преступлений, отметила официальный представитель СК. В 2014-2024 годах подсудимый получил от генерального директора компании взятки на общую сумму более 45 млн рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Взятка заключалась в безвозмездном владении и использовании по своему усмотрению квартиры в Москве и автомобиля Lexus.
"Кроме того, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 млн рублей", - добавила Петренко.
Помимо этого, в ходе осмотра жилища экс-министра были изъяты незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.
На имущество обвиняемого по ходатайству военного следователя судом наложен арест на сумму свыше 100 млн рублей.
Приговором суда Попову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также лишен воинского звания "генерал армии в отставке" и государственных наград. Также ему назначен штраф в размере 85 млн рублей. Конфискованы денежные средства осужденного на сумму 45,6 млн рублей.
Шестерова и Ахмедова ранее приговорили к длительным срокам лишения свободы.
