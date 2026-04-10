Для Украины наступают очень сложные времена – признание Зеленского - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T10:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.В этой связи, по мнению Зеленского, Киеву будет отведен своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август.Накануне Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру, при этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. После этого Зеленский пообещал "действовать соответственно".Ранее Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном, заявив, что это может создать предпосылки для договоренностей. Остановить горячую фазу специальной военной операции можно будет только после вывода ВСУ с Донбасса, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Кремле неоднократно заявляли, что для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем.

