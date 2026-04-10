Для Украины наступают очень сложные времена – признание Зеленского

Для Украины наступают очень сложные времена на фронте и в переговорах – Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени относительно этого диалога. США с началом лета еще больше пойдут во внутренние процессы – в выборы", – написал глава киевского режима в своем Telegram-канале.
В этой связи, по мнению Зеленского, Киеву будет отведен своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август.
"То есть это время весны-лета будет таким довольно непростым политически, дипломатично. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет", – написал он.
Накануне Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру, при этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. После этого Зеленский пообещал "действовать соответственно".
Ранее Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном, заявив, что это может создать предпосылки для договоренностей. Остановить горячую фазу специальной военной операции можно будет только после вывода ВСУ с Донбасса, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле неоднократно заявляли, что для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем.
