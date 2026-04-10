Рейтинг@Mail.ru
Для Украины наступают очень сложные времена – признание Зеленского - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/dlya-ukrainy-nastupayut-ochen-slozhnye-vremena--priznanie-zelenskogo-1155083470.html
Для Украины наступают очень сложные времена – признание Зеленского
Для Украины наступают очень сложные времена – признание Зеленского - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Для Украины наступают очень сложные времена – признание Зеленского
Для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T10:39
2026-04-10T10:39
украина
новости
владимир зеленский
в мире
всу (вооруженные силы украины)
сша
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251510_168:28:1207:612_1920x0_80_0_0_571df5a75fac0242bea6ebc70a654abd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.В этой связи, по мнению Зеленского, Киеву будет отведен своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август.Накануне Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру, при этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. После этого Зеленский пообещал "действовать соответственно".Ранее Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном, заявив, что это может создать предпосылки для договоренностей. Остановить горячую фазу специальной военной операции можно будет только после вывода ВСУ с Донбасса, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Кремле неоднократно заявляли, что для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Встреча Путина и Зеленского не состоится никогда"Сдавайся, клоун": на Западе оценили ответ Зеленского на перемириеЗеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251510_91:0:1228:853_1920x0_80_0_0_383ddbc02536240e3884e02b6e1c5d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости, владимир зеленский, в мире, всу (вооруженные силы украины), сша
Для Украины наступают очень сложные времена – признание Зеленского

Для Украины наступают очень сложные времена на фронте и в переговорах – Зеленский

10:39 10.04.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Для Украины наступают очень сложные времена – на фронте из-за наступления Вооруженных сил РФ, и в переговорах – из-за давления Вашингтона. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Я думаю, что нам будет очень сложно до сентября. На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени относительно этого диалога. США с началом лета еще больше пойдут во внутренние процессы – в выборы", – написал глава киевского режима в своем Telegram-канале.
В этой связи, по мнению Зеленского, Киеву будет отведен своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно август.
"То есть это время весны-лета будет таким довольно непростым политически, дипломатично. Может быть давление на Украину. И на поле боя также оно будет", – написал он.
Накануне Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года. Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру, при этом войскам поручено быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника. После этого Зеленский пообещал "действовать соответственно".
Ранее Зеленский обратился к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия между США и Ираном, заявив, что это может создать предпосылки для договоренностей. Остановить горячую фазу специальной военной операции можно будет только после вывода ВСУ с Донбасса, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле неоднократно заявляли, что для прекращения боевых действий Киев должен вывести войска с Донбасса. Если этого не произойдет, РФ добьется своих целей военным путем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
УкраинаНовостиВладимир ЗеленскийВ миреВСУ (Вооруженные силы Украины)США
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
