Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца"

Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца"

Директор Спортивной школы №1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана Сейдамет Ягьяев внесен в базу данных скандально известного украинского сайта...

2026-04-10T11:55

2026-04-10T11:55

2026-04-10T11:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Директор Спортивной школы №1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана Сейдамет Ягьяев внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.База "Миротворца" пополняется ежедневно. Так, помимо Ягьяева, 9 апреля на сайте появились личные данные многих российских граждан из различных регионов страны. В их числе начинающий актер 13-летний Александр Полунин из Москвы. Поводом для включения в "Миротворец" стало его участие в фильме "Малыш", посвященном событиям специальной военной операции.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.*внесен в РФ в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще двоих российских паралимпийцев внесли в базу "Миротворца" Создателя сайта "Миротворец" внесли в список террористов и экстремистов Военный прокурор Черноморского флота попал в базу "Миротворца"

украина

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"миротворец", украина, новости, симферополь, крым