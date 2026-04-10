Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Директор Спортивной школы №1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана Сейдамет Ягьяев внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.База "Миротворца" пополняется ежедневно. Так, помимо Ягьяева, 9 апреля на сайте появились личные данные многих российских граждан из различных регионов страны. В их числе начинающий актер 13-летний Александр Полунин из Москвы. Поводом для включения в "Миротворец" стало его участие в фильме "Малыш", посвященном событиям специальной военной операции.Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
© Страница Спортивной школы №1 Симферополя в ВКДиректор Спортивной школы №1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана Сейдамет Ягьяев
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Директор Спортивной школы №1 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана Сейдамет Ягьяев внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Персональные данные Ягьяева были опубликованы на "Миротворце" в четверг. Националисты обвиняют директора крымского учреждения в "измене родине", "распространении российской пропаганды среди несовершеннолетних", "публичной поддержке российской агрессии против Украины" и других "преступлениях".
База "Миротворца" пополняется ежедневно. Так, помимо Ягьяева, 9 апреля на сайте появились личные данные многих российских граждан из различных регионов страны. В их числе начинающий актер 13-летний Александр Полунин из Москвы. Поводом для включения в "Миротворец" стало его участие в фильме "Малыш", посвященном событиям специальной военной операции.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году группой волонтеров под руководством Георгия Туки*. По мнению его создателей, этот ресурс необходим для того, чтобы устанавливать личности и публиковать персональные данные всех, кто представляет "угрозу для национальной безопасности Украины". В базу "Миротворца" ранее попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, в Донбассе, а также иностранцев.
*внесен в РФ в список террористов и экстремистов
