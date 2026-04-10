Дети из пострадавших от взрыва домов в Севастополе поедут в "Артек"
2026-04-10T11:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские школьники из пострадавших при взрыве домов на улице Корчагина отправятся на отдых в детские центры "Артек" и "Алые паруса". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Уже сегодня восемь учащихся 5-11 классов отправляются в "Артек", еще один ребенок с ограниченными возможностями здоровья поедет в федеральный детский центр "Алые паруса" в Евпатории.Кроме того, 14 младшеклассников, которые сейчас находятся на лечении, отправятся в "Артек" 28 мая."У "Артека" и "Алых парусов" есть уникальные возможности для организации досуга, оздоровления и психологической реабилитации детей. Участие в программах лучших детских центров страны позволит этим детям не только отвлечься от пережитых событий, но и получить новые положительные впечатления и укрепить здоровье", – убежден губернатор.23 марта в одной из квартир на первом этаже дома по улице Павла Корчагина произошел взрыв, конструкции здания разрушились. Погибла женщина и ее 20-летний сын, пострадали 12 человек. Из-за происшествия в городе-герое ввели режим ЧС регионального характера. После обследования часть разрушенной пятиэтажки решили демонтировать.
Дети из пострадавших при взрыве домов в Севастополе отправятся в "Артек" и "Алые паруса"
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские школьники из пострадавших при взрыве домов на улице Корчагина отправятся на отдых в детские центры "Артек" и "Алые паруса". Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой о выделении путевок для наших детей вне конкурсного отбора. От имени севастопольских семей благодарю министра за поддержку наших ребят", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Уже сегодня восемь учащихся 5-11 классов отправляются в "Артек", еще один ребенок с ограниченными возможностями здоровья поедет в федеральный детский центр "Алые паруса" в Евпатории.
Кроме того, 14 младшеклассников, которые сейчас находятся на лечении, отправятся в "Артек" 28 мая.
"У "Артека" и "Алых парусов" есть уникальные возможности для организации досуга, оздоровления и психологической реабилитации детей. Участие в программах лучших детских центров страны позволит этим детям не только отвлечься от пережитых событий, но и получить новые положительные впечатления и укрепить здоровье", – убежден губернатор.
23 марта в одной из квартир на первом этаже дома по улице Павла Корчагина произошел взрыв
, конструкции здания разрушились. Погибла женщина
и ее 20-летний сын
, пострадали 12 человек. Из-за происшествия в городе-герое ввели режим ЧС регионального характера. После обследования часть разрушенной пятиэтажки решили демонтировать.
Читайте также на РИА Новости Крым: