Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375
Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375 - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375
375 случаев острой кишечной инфекции зарегистрировано в Муроме по состоянию на пятницу, 188 пациентов – дети. Об этом сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T11:38
2026-04-10T11:38
2026-04-10T11:38
владимирская область
отравление
инфекции
новости
здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. 375 случаев острой кишечной инфекции зарегистрировано в Муроме по состоянию на пятницу, 188 пациентов – дети. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.Ранее сообщалось о том, что более 180 человек обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области.В состоянии средней степени тяжести госпитализированы 32 ребенка и 38 взрослых, начаты прививочные мероприятия, уточнили в правительстве. Остальные пациенты получают амбулаторное лечение.
владимирская область
владимирская область, отравление, инфекции, новости, здоровье
Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375
В Муроме зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции у взрослых и детей – власти