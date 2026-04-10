Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375
2026-04-10T11:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. 375 случаев острой кишечной инфекции зарегистрировано в Муроме по состоянию на пятницу, 188 пациентов – дети. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.
Ранее сообщалось о том, что более 180 человек обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области.
"На территории округа Муром уже зарегистрировано 375 случаев острой кишечной инфекции, среди обратившихся – 188 детей, 187 взрослых", – сказано в сообщении.
В состоянии средней степени тяжести госпитализированы 32 ребенка и 38 взрослых, начаты прививочные мероприятия, уточнили в правительстве. Остальные пациенты получают амбулаторное лечение.
"Роспотребнадзор сейчас занимается установлением причины подъема заболеваемости, взяты пробы воды для анализа. Также заключили контракт на поставку 2000 доз вакцины от гепатита А ТН Альгавак. Поставку ожидаем на следующей неделе. Сегодня запланирована закупка Интести-Бактериофаг в количестве 30 литров для детей", – цитирует пресс-служба исполняющую обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьеву.
