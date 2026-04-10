Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375

Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375 - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375

375 случаев острой кишечной инфекции зарегистрировано в Муроме по состоянию на пятницу, 188 пациентов – дети. Об этом сообщает пресс-служба правительства...

2026-04-10T11:38

2026-04-10T11:38

2026-04-10T11:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. 375 случаев острой кишечной инфекции зарегистрировано в Муроме по состоянию на пятницу, 188 пациентов – дети. Об этом сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.Ранее сообщалось о том, что более 180 человек обратились к врачам с симптомами острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области.В состоянии средней степени тяжести госпитализированы 32 ребенка и 38 взрослых, начаты прививочные мероприятия, уточнили в правительстве. Остальные пациенты получают амбулаторное лечение.

владимирская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, отравление, инфекции, новости, здоровье