Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 11 человек

2026-04-10T14:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. Количество пострадавших в результате взрыва на складе пиротехники во Владикавказе увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.Ранее поступило сообщение о том, что предположительно в складских помещениях на улице Партизанская во Владикавказе произошел хлопок. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности. По предварительной информации, пострадали 8 человек: семь взрослых и ребенок."По состоянию на 13:55 число пострадавших увеличилось до 11 человек", - написал Меняйло в своем Telegram-канале.Он уточнил, что пострадавшие госпитализированы в больницы, состояние четверых из них оценивается как крайне тяжелое. Четверых пациентов обследуют. Пострадавший ребенок госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу, его состояние стабильное.В региональном МЧС уточнили, что площадь пожара оценивается в 750 квадратных метров, площадь обрушения - 800 квадратных метров. От МЧС России на месте происшествия работают 63 специалиста и 18 техники.Ранее Меняйло также сообщал, что на месте ЧП работают экстренные службы, представители оперативных следственных органов, республиканской власти, руководство Владикавказа.

владикавказ, взрыв, происшествия, новости, северная осетия, сергей меняйло