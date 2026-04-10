Рейтинг@Mail.ru
Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/chinovnika-mariupolskoy-administratsii-podozrevayut-v-gosizmene-1155089638.html
Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене
Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене
В Мариуполе задержан сотрудник администрации города, который подозревается в передаче Киеву сведений о местах дислокации российской армии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T12:03
2026-04-10T12:03
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мариуполь
новости
госизмена
украина
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119497073_0:81:1595:978_1920x0_80_0_0_36bbe62e0fd90a83af3159ef56a47776.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Мариуполе задержан сотрудник администрации города, который подозревается в передаче Киеву сведений о местах дислокации российской армии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.Отмечается, что через мессенджер злоумышленник сам установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Мариупольского муниципального округа.Чиновника задержали и затем арестовали. Следственным отделом управления ФСБ России по ДНР расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене.Ранее агент украинских спецслужб был задержан в Донецкой Народной Республике за попытку взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева ФСБ предотвратила подрыв многоквартирного жилого дома – Бортников
мариуполь
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/16/1119497073_59:0:1464:1054_1920x0_80_0_0_2e114d3cdefdd21c0dcf5bb1120387fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мариуполь, новости, госизмена, украина, вооруженные силы россии
Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене

В Мариуполе задержан сотрудник администрации за передачу данных Киеву

12:03 10.04.2026
 
© РИА Новости . Russian Federal Security Service / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости . Russian Federal Security Service
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Мариуполе задержан сотрудник администрации города, который подозревается в передаче Киеву сведений о местах дислокации российской армии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, сотрудника Мариупольской городской администрации, подозреваемого в государственной измене", - цимтируетсообщение РИА Новости.

Отмечается, что через мессенджер злоумышленник сам установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Мариупольского муниципального округа.
Чиновника задержали и затем арестовали. Следственным отделом управления ФСБ России по ДНР расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене.
Ранее агент украинских спецслужб был задержан в Донецкой Народной Республике за попытку взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом
"Снимал технику в Крыму и хотел взорвать военного": допрос агента Киева
ФСБ предотвратила подрыв многоквартирного жилого дома – Бортников
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МариупольНовостиГосизменаУкраинаВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:40В ответ на террор Киева: армия России нанесла групповые удары по Украине
12:33Армия России освободила Диброву в ДНР и взяла под контроль Миропольское под Сумами
12:17В Крыму оценили состояние садов на фоне перепада температур
12:03Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене
11:55Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца"
11:38Число случаев острой кишечной инфекции в Муроме выросло до 375
11:29За убийство матери жителю Крыма вынесли приговор
11:23Подросток на мопеде наехал на мину и погиб в Херсонской области
11:12Дети из пострадавших от взрыва домов в Севастополе поедут в "Артек"
10:58Пасхальное перемирие: будет ли Зеленский его соблюдать
10:39Для Украины наступают очень сложные времена – признание Зеленского
10:30Первые призывники из Крыма отправились на службу в армию
10:17Как обильные дожди в Крыму повлияли на уровень рек
10:11Telegram не работает - произошел массовый сбой
10:02В Одессе после ударов повреждены объекты энергетики и порт
09:54Вторые сутки без энергоснабжения – что происходит в Энергодаре
09:43Какую рыбу добывают в Черном и Азовском морях и куда она уходит
09:31На Пасху ожидаются магнитные бури
09:14Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
09:05"Сдавайся, клоун": на Западе оценили ответ Зеленского на перемирие
Лента новостейМолния