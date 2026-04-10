Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене
В Мариуполе задержан сотрудник администрации города, который подозревается в передаче Киеву сведений о местах дислокации российской армии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Мариуполе задержан сотрудник администрации города, который подозревается в передаче Киеву сведений о местах дислокации российской армии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.Отмечается, что через мессенджер злоумышленник сам установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Мариупольского муниципального округа.Чиновника задержали и затем арестовали. Следственным отделом управления ФСБ России по ДНР расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене.Ранее агент украинских спецслужб был задержан в Донецкой Народной Республике за попытку взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации.
