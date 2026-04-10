Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене

Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене - РИА Новости Крым, 10.04.2026

Чиновника Мариупольской администрации подозревают в госизмене

В Мариуполе задержан сотрудник администрации города, который подозревается в передаче Киеву сведений о местах дислокации российской армии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.04.2026

2026-04-10T12:03

2026-04-10T12:03

2026-04-10T12:03

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

мариуполь

госизмена

украина

вооруженные силы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. В Мариуполе задержан сотрудник администрации города, который подозревается в передаче Киеву сведений о местах дислокации российской армии. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ России.Отмечается, что через мессенджер злоумышленник сам установил контакт с украинскими спецслужбами и передавал им сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации на территории Мариупольского муниципального округа.Чиновника задержали и затем арестовали. Следственным отделом управления ФСБ России по ДНР расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене.Ранее агент украинских спецслужб был задержан в Донецкой Народной Республике за попытку взорвать авто одного из чиновников республиканской администрации.

мариуполь

украина

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мариуполь, новости, госизмена, украина, вооруженные силы россии