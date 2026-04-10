Рейтинг@Mail.ru
Более 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/bolee-3000-detey-invalidov-prokhodyat-reabilitatsiyu-v-krymu-ezhegodno-1155093069.html
Более 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно
Более 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно - РИА Новости Крым, 10.04.2026
Более 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно
В Крыму ежегодно проходят реабилитацию более трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с... РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T13:37
2026-04-10T13:37
реабилитация
крым
новости крыма
сергей аксенов
дети
здоровье
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155092954_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_39b592d0a51d403e3b6214041d26e44b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно проходят реабилитацию более трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Ведущими организациями Крыма в этой сфере являются Многопрофильный комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов в Евпатории и Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ в Симферополе.Как отметил глава республики, специалисты работают с детьми и родителями в режиме "единого окна". Для юных пациентов, которые проживают в отдаленных населенных пунктах или имеют противопоказания, организованы выезды мобильных бригад. Для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, предусмотрен бесплатный прокат реабилитационного оборудования.В республике проходят реабилитацию дети не только из Крыма, но и из других регионов России, в том числе Запорожской, Курской, Московской, Саратовской и Свердловской областей, ДНР, Удмуртии, добавил Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявить о себе: в Крыму стартовал "Абилимпикс" для людей с инвалидностьюВ Крыму увеличилось число детей-инвалидов – омбудсмен Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/0a/1155092954_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_6994dfbd7e5a9fa62519ad63b85c0980.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реабилитация, крым, новости крыма, сергей аксенов, дети, здоровье
Более 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно

В Крыму ежегодно проходят реабилитацию более 3000 детей-инвалидов – Аксенов

13:37 10.04.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваБолее 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно
Более 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно проходят реабилитацию более трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В Крыму ежегодно проходят реабилитацию более трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очень важно, что реабилитационную помощь могут получать дети с первых лет жизни. Количество таких малышей выросло с 24 в 2024 году до 101 по итогам прошлого года", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ведущими организациями Крыма в этой сфере являются Многопрофильный комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов в Евпатории и Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ в Симферополе.
Как отметил глава республики, специалисты работают с детьми и родителями в режиме "единого окна". Для юных пациентов, которые проживают в отдаленных населенных пунктах или имеют противопоказания, организованы выезды мобильных бригад. Для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, предусмотрен бесплатный прокат реабилитационного оборудования.
В республике проходят реабилитацию дети не только из Крыма, но и из других регионов России, в том числе Запорожской, Курской, Московской, Саратовской и Свердловской областей, ДНР, Удмуртии, добавил Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РеабилитацияКрымНовости КрымаСергей АксеновдетиЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
