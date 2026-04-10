Более 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно

2026-04-10T13:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно проходят реабилитацию более трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Ведущими организациями Крыма в этой сфере являются Многопрофильный комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов в Евпатории и Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ в Симферополе.Как отметил глава республики, специалисты работают с детьми и родителями в режиме "единого окна". Для юных пациентов, которые проживают в отдаленных населенных пунктах или имеют противопоказания, организованы выезды мобильных бригад. Для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, предусмотрен бесплатный прокат реабилитационного оборудования.В республике проходят реабилитацию дети не только из Крыма, но и из других регионов России, в том числе Запорожской, Курской, Московской, Саратовской и Свердловской областей, ДНР, Удмуртии, добавил Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, , ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявить о себе: в Крыму стартовал "Абилимпикс" для людей с инвалидностьюВ Крыму увеличилось число детей-инвалидов – омбудсмен Как школы Крыма оснащены для обучения детей-инвалидов

