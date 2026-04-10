Более 3000 детей-инвалидов проходят реабилитацию в Крыму ежегодно
2026-04-10T13:37
В Крыму ежегодно проходят реабилитацию более 3000 детей-инвалидов – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодно проходят реабилитацию более трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, реабилитационную помощь в регионе могут получать дети с первых лет жизни. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"В Крыму ежегодно проходят реабилитацию более трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Очень важно, что реабилитационную помощь могут получать дети с первых лет жизни. Количество таких малышей выросло с 24 в 2024 году до 101 по итогам прошлого года", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ведущими организациями Крыма в этой сфере являются Многопрофильный комплексный реабилитационный центр для детей-инвалидов в Евпатории и Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ в Симферополе.
Как отметил глава республики, специалисты работают с детьми и родителями в режиме "единого окна". Для юных пациентов, которые проживают в отдаленных населенных пунктах или имеют противопоказания, организованы выезды мобильных бригад. Для семей, воспитывающих детей с ОВЗ, предусмотрен бесплатный прокат реабилитационного оборудования.
В республике проходят реабилитацию дети не только из Крыма, но и из других регионов России, в том числе Запорожской, Курской, Московской, Саратовской и Свердловской областей, ДНР, Удмуртии, добавил Аксенов.
