Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260410/avariya-na-setyakh-obestochila-chast-simferopolya-1155096366.html
Авария на сетях обесточила часть Симферополя
Девять улиц Симферополя обесточены в пятницу днем из-за аварии на сетях. Об этом проинформировали в пресс-службе компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T14:06
крым
симферополь
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_0184d9cfe93eb450f0235ba39c8292b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Крымэнерго": девять улиц Симферополя обесточены из-за аварии

14:06 10.04.2026
 
© КрымэнергоЛЭП
ЛЭП
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Девять улиц Симферополя обесточены в пятницу днем из-за аварии на сетях. Об этом проинформировали в пресс-службе компании "Крымэнерго".
"Улицы Алексеева, Клубная, Кременчугская, Оленчука, Осипенко, Раснецова, Центральная, переулок Мало-Садовый, проезд Ближний и прилегающие к ним улицы и переулки", – перечислили на предприятии.
По данным пресс-службы, завершить восстановительные работы и восстановить подачу электричества потребителям планируется в течение трех часов.
Накануне днем тринадцать улиц и переулков Керчи оставались без света из-за аварии на сетях электроснабжения. Для уменьшения числа аварий в Крыму в 2026 году заменят 250 трансформаторных подстанций, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымСимферопольНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
