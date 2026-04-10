"В первую очередь я - боец": Стивену Сигалу 74
"Если спросить кто я, то сразу же отвечу, что в первую очередь я - боец", - так о себе говорил в интервью РИА Новости американский актер, спортсмен, мастер единоборств, продюсер с российским гражданством Стивен Сигал.
Боевики не терпят фальши, каким бы легким ни казался этот жанр: даже не самый искушенный зритель видит, кто из актеров впервые дерется или держит оружие, а для кого бой - естественное состояние, кто с этими навыками хорошо знаком. Это трудно изобразить, и только хорошая актерская школа не спасает: "фальшивый" боец теряет авторитет у зрителя, во всяком случае, у знатоков.
Сигал не фальшивит. Бойцы, которые с ним общались, с уважением зафиксировали: он блистательно владеет приемами, управляется с ножом и оружием 45 калибра. Для профессионалов он актер, который владеет не столько сценическим мастерством, сколько именно техникой боя.
Его фильмы - про справедливость, которой нужна сила. Чтобы восстановить эту самую справедливость. Да, Голливуд. Но на экране не фитнес-кукла, играющая мускулами.
Много лет жизни он посвятил айкидо: сначала учился, потом учил, теперь еще и продюсирует. В США у него школа единоборств, свой бренд, названный Aikido Ten Shin Dojo, как мастерство, которому он обучался в Японии.
Сигал зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП) в России - так он легализовал свою деятельность, ведь, по словам представителя артиста, Стивен почти постоянно живет и работает в РФ.
"Наша столица - один из самых красивых городов на земле. Я чувствую себя здесь как дома, это правда", - говорит Сигал о Москве.
Крым тоже занимает особое место в его жизни - с 2014-го он часто бывал на полуострове. В августе 2018-го стал специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений.
В день рождения Стивена Сигала РИА Новости Крым предлагает читателям посмотреть на него как на бойца.
Кадр из фильма "Над законом"
Кадр из фильма "Ни жив, ни мертв"
Кадр из фильма "Ни жив, ни мертв"
Кадр из фильма "Огонь из преисподней"
Кадр из фильма "Огонь из преисподней"
Кадр из фильма "Огонь из преисподней"
Кадр из фильма "Смерти вопреки"
Кадр из фильма "Смерти вопреки"
Кадр из фильма "Сквозные ранения"
Кадр из фильма "Сквозные ранения"
Кадр из фильма "В осаде"
Кадр из фильма "В осаде"
Кадр из фильма "Во имя справедливости"
Кадр из фильма "Во имя справедливости"
Стивен Сигал