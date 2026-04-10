151 вражеский беспилотник атаковал шесть регионов России

За ночь силы ПВО сбили над регионами России 151 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили над регионами России 151 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе 57 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области, 48 – над Ростовской областью, 35 – над территорией Белгородской областью, 9 – над акваторией Каспийского моря и по одному – над Республикой Калмыкия и Тамбовской областью.Как сообщалось, ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.Накануне в Крымске из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщал оперштаб Кубани.

