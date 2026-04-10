151 вражеский беспилотник атаковал шесть регионов России
2026-04-10T07:42
07:42 10.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили над регионами России 151 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
В том числе 57 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области, 48 – над Ростовской областью, 35 – над территорией Белгородской областью, 9 – над акваторией Каспийского моря и по одному – над Республикой Калмыкия и Тамбовской областью.
Как сообщалось, ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.
Накануне в Крымске из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщал оперштаб Кубани.
