https://crimea.ria.ru/20260410/151-vrazheskiy-bespilotnik-atakoval-shest-regionov-rossii-1155077703.html
151 вражеский беспилотник атаковал шесть регионов России
За ночь силы ПВО сбили над регионами России 151 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.04.2026
2026-04-10T07:42
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fc4b67ad5c6ef36ea3b1bb3cd3f3834b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости Крым. За ночь силы ПВО сбили над регионами России 151 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В том числе 57 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области, 48 – над Ростовской областью, 35 – над территорией Белгородской областью, 9 – над акваторией Каспийского моря и по одному – над Республикой Калмыкия и Тамбовской областью.Как сообщалось, ВСУ атаковали беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Волгоградской области.Накануне в Крымске из-за падения обломков беспилотника на территории нефтебазы пострадали три человека, сообщал оперштаб Кубани.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62493c892f4c70af450fb5e5912647df.jpg
