Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
2026-04-09T18:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Готовится новый, четвертый по счету, раунд переговоров России и Украины при участии США. Но конкретной даты и места пока нет. Такое заявление перед украинской прессой сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.Он также заявил, что пауза в переговорном процессе была связана с конфликтом на Ближнем Востоке. Сейчас Киев все еще обсуждает с американцами гарантии безопасности, но четкого решения по ним пока нет, добавил Зеленский.При этом возможной даты проведения встречи и точного ее формата Зеленский не назвал.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний раунд прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе ВСУ с Донбасса - КремльЭрдоган и Зеленский провели переговоры – что обсуждалосьБезопасность в Черном море и Ближний Восток: Путин провел переговоры с Эрдоганом
Зеленский заявил о подготовке нового раунда трехсторонних переговоров по Украине
18:13 09.04.2026 (обновлено: 18:14 09.04.2026)