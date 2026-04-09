Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-trekhstoronnikh-peregovorakh-po-ukraine-1155070226.html
Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
Готовится новый, четвертый по счету, раунд переговоров России и Украины при участии США. Но конкретной даты и места пока нет. Такое заявление перед украинской... РИА Новости Крым, 09.04.2026
2026-04-09T18:13
2026-04-09T18:14
владимир зеленский
украина
переговоры
политика
внешняя политика
россия
сша
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/03/1153647991_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_685aedb4215f4123646af98d980c7087.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Готовится новый, четвертый по счету, раунд переговоров России и Украины при участии США. Но конкретной даты и места пока нет. Такое заявление перед украинской прессой сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.Он также заявил, что пауза в переговорном процессе была связана с конфликтом на Ближнем Востоке. Сейчас Киев все еще обсуждает с американцами гарантии безопасности, но четкого решения по ним пока нет, добавил Зеленский.При этом возможной даты проведения встречи и точного ее формата Зеленский не назвал.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний раунд прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе ВСУ с Донбасса - КремльЭрдоган и Зеленский провели переговоры – что обсуждалосьБезопасность в Черном море и Ближний Восток: Путин провел переговоры с Эрдоганом
владимир зеленский, украина, переговоры, политика, внешняя политика, россия, сша, новости
Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине

Зеленский заявил о подготовке нового раунда трехсторонних переговоров по Украине

18:13 09.04.2026 (обновлено: 18:14 09.04.2026)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Готовится новый, четвертый по счету, раунд переговоров России и Украины при участии США. Но конкретной даты и места пока нет. Такое заявление перед украинской прессой сделал глава киевского режима Владимир Зеленский.

"Мы договорились, что в ближайшее время будет трехсторонняя встреча или будет формат, когда американская группа приедет к нам, а потом, наверное, поедет к соседям", – цитирует заявление Зеленского РИА Новости.

Он также заявил, что пауза в переговорном процессе была связана с конфликтом на Ближнем Востоке. Сейчас Киев все еще обсуждает с американцами гарантии безопасности, но четкого решения по ним пока нет, добавил Зеленский.
При этом возможной даты проведения встречи и точного ее формата Зеленский не назвал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний раунд прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Владимир ЗеленскийУкраинаПереговорыПолитикаВнешняя политикаРоссияСШАНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
