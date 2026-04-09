ВСУ ударили реактивными снарядами по Брянской области – есть жертвы

Мирный житель погиб и еще один человек получил ранения при ударе ВСУ из реактивной системы залпового огня по селу Белая Березка в Брянской области, сообщил... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T20:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб и еще один человек получил ранения при ударе ВСУ из реактивной системы залпового огня по селу Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.Пострадавшую доставили в больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь.В результате удара один дом полностью уничтожен, еще один поврежден, добавил Богомаз.Ранее сообщалось, что в ходе атаки беспилотников на Кубань в ночь на четверг погиб мирный житель поселка Саук-Дере Крымского района. Он стоял на балконе многоквартирного, когда туда упали обломки сбитого дрона.

