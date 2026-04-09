ВСУ ударили реактивными снарядами по Брянской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.04.2026
ВСУ ударили реактивными снарядами по Брянской области – есть жертвы
ВСУ ударили реактивными снарядами по Брянской области – есть жертвы
Мирный житель погиб и еще один человек получил ранения при ударе ВСУ из реактивной системы залпового огня по селу Белая Березка в Брянской области, сообщил... РИА Новости Крым, 09.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб и еще один человек получил ранения при ударе ВСУ из реактивной системы залпового огня по селу Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.Пострадавшую доставили в больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь.В результате удара один дом полностью уничтожен, еще один поврежден, добавил Богомаз.Ранее сообщалось, что в ходе атаки беспилотников на Кубань в ночь на четверг погиб мирный житель поселка Саук-Дере Крымского района. Он стоял на балконе многоквартирного, когда туда упали обломки сбитого дрона.
ВСУ ударили реактивными снарядами по Брянской области – есть жертвы

В Брянской области один человек погиб и один ранен при ударе ВСУ реактивными снарядами

20:21 09.04.2026 (обновлено: 20:22 09.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Мирный житель погиб и еще один человек получил ранения при ударе ВСУ из реактивной системы залпового огня по селу Белая Березка в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Враг нанес намеренный и подлый удар из РСЗО по поселку Белая Березка Трубчевского района. В результате очередного кровавого преступления киевского режима, к сожалению, один мирный житель погиб, одна жительница ранена", – написал руководитель региона в своем канале в Мах.
Пострадавшую доставили в больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь.
В результате удара один дом полностью уничтожен, еще один поврежден, добавил Богомаз.
Ранее сообщалось, что в ходе атаки беспилотников на Кубань в ночь на четверг погиб мирный житель поселка Саук-Дере Крымского района. Он стоял на балконе многоквартирного, когда туда упали обломки сбитого дрона.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дрон-камикадзе атаковал машину в Брянской области - ранена женщина
В Белгородской области погибли 57 человек и почти 500 ранены
При эвакуации детей из школы в Запорожской области погиб замглавы округа
 
21:35Иран потребует компенсацию от США и Израиля – верховный лидер
21:24Более 26 миллионов россиян установили самозапрет на выдачу кредитов
21:11Как отпразднуют Пасху в Новом Херсонесе - программа
20:56Правительство выделит 4,5 трлн рублей на космос
20:53Воздушная тревога в Севастополе отменена
20:36Идиотизм пропагандистов: эксперт о "буферной зоне" РФ в Винницкой области
20:30В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:24Россияне досрочно получат майскую пенсию
20:21ВСУ ударили реактивными снарядами по Брянской области – есть жертвы
20:03Медведев заявил об угрозе со стороны биолабораторий на Украине
19:56Ливадийский дворец обновляет экспозиции – что сделано и что впереди
19:35В Феодосии дорога к детскому саду "ушла" под воду
19:19Дворец в собственность: как частный капитал спасает культурное наследие Крыма
19:05В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня
19:01Реактивное бомбометание: в Севастополе до ночи будут слышны взрывы
18:42В России вводят новое правило для переводов по СБП
18:29Даже главой района не назначили бы: в Крыму жестко высказались о Каллас
18:13Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине
18:06Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру четверга
17:57В Крыму нашествие смертельно опасных пауков
Лента новостейМолния