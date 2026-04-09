В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Развитие инфраструктуры центров обработки данных и закрытие потребности в чипах с высоковычислительной мощностью необходимы для устойчивого развития... РИА Новости Крым, 09.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Развитие инфраструктуры центров обработки данных и закрытие потребности в чипах с высоковычислительной мощностью необходимы для устойчивого развития искусственного интеллекта (ИИ) и достижения технологического суверенитета страны, заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов на конференции Data Fusion.
"Эти направления имеют стратегическое значение для достижения технологического суверенитета. Решение подобных задач невозможно исключительно силами бизнеса и требует активного участия государства", — цитирует пресс-служба ВТБ Безбогова.
Отдельное внимание следует уделить необходимости масштабного внедрения технологий искусственного интеллекта. Для этого, помимо установления ключевых показателей эффективности, требуется комплексная система стимулирования — включая финансовые преференции, субсидии и налоговые льготы.
"Проекты в сфере ИИ зачастую характеризуются значительными инвестициями и длительными сроками окупаемости. В финансовом секторе это приводит к их меньшей экономической привлекательности по сравнению с другими проектами с точки зрения количественных критериев", — объяснил Безбогов.
Дополнительная поддержка со стороны государства становится критически важным фактором для ускорения цифровой трансформации финансовой отрасли, резюмировал он.
