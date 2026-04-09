Рейтинг@Mail.ru
В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка - РИА Новости Крым, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260409/v-vtb-nazvali-mery-gospodderzhki-dlya-razvitiya-ii-rynka-1155053738.html
В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150075231_0:8:880:503_1920x0_80_0_0_7ee4f4e630817c477b43bf53e69a10b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Развитие инфраструктуры центров обработки данных и закрытие потребности в чипах с высоковычислительной мощностью необходимы для устойчивого развития искусственного интеллекта (ИИ) и достижения технологического суверенитета страны, заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов на конференции Data Fusion.Отдельное внимание следует уделить необходимости масштабного внедрения технологий искусственного интеллекта. Для этого, помимо установления ключевых показателей эффективности, требуется комплексная система стимулирования — включая финансовые преференции, субсидии и налоговые льготы."Проекты в сфере ИИ зачастую характеризуются значительными инвестициями и длительными сроками окупаемости. В финансовом секторе это приводит к их меньшей экономической привлекательности по сравнению с другими проектами с точки зрения количественных критериев", — объяснил Безбогов.Дополнительная поддержка со стороны государства становится критически важным фактором для ускорения цифровой трансформации финансовой отрасли, резюмировал он.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150075231_49:0:832:587_1920x0_80_0_0_b0cdf93c323a4a68c7c5aa64cfcab0bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
13:01 09.04.2026
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году
ВТБ: альтернативные платежи займут 47% безналичного рынка к 2026 году
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Развитие инфраструктуры центров обработки данных и закрытие потребности в чипах с высоковычислительной мощностью необходимы для устойчивого развития искусственного интеллекта (ИИ) и достижения технологического суверенитета страны, заявил заместитель руководителя технологического блока ВТБ Сергей Безбогов на конференции Data Fusion.
"Эти направления имеют стратегическое значение для достижения технологического суверенитета. Решение подобных задач невозможно исключительно силами бизнеса и требует активного участия государства", — цитирует пресс-служба ВТБ Безбогова.
Отдельное внимание следует уделить необходимости масштабного внедрения технологий искусственного интеллекта. Для этого, помимо установления ключевых показателей эффективности, требуется комплексная система стимулирования — включая финансовые преференции, субсидии и налоговые льготы.
"Проекты в сфере ИИ зачастую характеризуются значительными инвестициями и длительными сроками окупаемости. В финансовом секторе это приводит к их меньшей экономической привлекательности по сравнению с другими проектами с точки зрения количественных критериев", — объяснил Безбогов.
Дополнительная поддержка со стороны государства становится критически важным фактором для ускорения цифровой трансформации финансовой отрасли, резюмировал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03В Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с Украиной
13:01В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка
12:57Крым занял 29 место в рейтинге региональных отделений общества "Знание"
12:50Крымский мост открыт
12:48На Крым надвигаются снегопады - новое штормовое предупреждение
12:32В Крыму ограничили вылов рыбы - с чем связан запрет
12:26Рейд в Севастополе снова закрыли
12:16Крымский мост закрыт
12:14Воздушную тревогу в Севастополе отменили
12:12Дроноводы из Крыма "Уткой" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ
11:51"Калашников" представил 5,45 мм патроны для борьбы с дронами в зоне СВО
11:41Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:36"Случайно нашел": крымчанин ответит за незаконное хранение патронов в гараже
11:24Литовского чиновника сошлют на Украину из-за слов о Крыме
11:15Новости Феодосии: как ходит транспорт после перекрытия движения
10:58Новые угрозы Трампа Ирану: применят ли США ядерное оружие
10:43В Херсонской области растет активность финансовой и банковской систем
10:25В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов
10:19В России снизилась стоимость продуктов для пасхального стола
10:13Рейд в Севастополе открыт
Лента новостейМолния