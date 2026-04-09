В Севастополе в этом году восстановят 35 памятников защитникам города

В Севастополе в этом году восстановят 35 памятников защитникам города - РИА Новости Крым, 09.04.2026

В Севастополе в этом году восстановят 35 памятников защитникам города

На Братском кладбище защитников Севастополя, павшим в годы Крымской войны, начали реставрировать памятники. В этом году планируется восстановить первые 35... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T14:27

2026-04-09T14:27

2026-04-09T14:27

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. На Братском кладбище защитников Севастополя, павшим в годы Крымской войны, начали реставрировать памятники. В этом году планируется восстановить первые 35 монументов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Научно-методический совет при Севнаследии уже рассмотрел и одобрил 10 эскизных проектов. Сейчас поступают первые заключения государственной историко-культурной экспертизы, добавил Развожаев.Работы проводятся по государственной программе "Развитие культуры".Ранее сообщалось, что в Балаклаве на Таврической набережной восстанавливают объект культурного наследия – охотничий домик князя Юсупова. Также сообщалось о начале подготовительных работ перед реставрацией кинотеатра "Родина". Это будет первым шагом в комплексе работ по сохранению уникальных зданий балаклавской набережной. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:15 реставраторов восстанавливают водолечебницу Гинали в БалаклавеПанорама и Исторический бульвар в Севастополе: что изменится с открытиемВ Крыму ведется системная работа по сохранению и обустройству памятников времен ВОВ

крым

севастополь

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев