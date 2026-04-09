В Севастополе в этом году восстановят 35 памятников защитникам города - РИА Новости Крым, 09.04.2026
В Севастополе в этом году восстановят 35 памятников защитникам города
14:27 09.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. На Братском кладбище защитников Севастополя, павшим в годы Крымской войны, начали реставрировать памятники. В этом году планируется восстановить первые 35 монументов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Восстановление первых 35 объектов станет началом большой работы по сохранению всего мемориального комплекса. Параллельно специалисты уже продумывают общую концепцию реставрации всего кладбища. Этот документ определит наши действия на годы вперед: нам предстоит восстановить более 600 памятников, связанных с Первой обороной Севастополя", - написал в МАХ губернатор.

Научно-методический совет при Севнаследии уже рассмотрел и одобрил 10 эскизных проектов. Сейчас поступают первые заключения государственной историко-культурной экспертизы, добавил Развожаев.
Работы проводятся по государственной программе "Развитие культуры".
Ранее сообщалось, что в Балаклаве на Таврической набережной восстанавливают объект культурного наследия – охотничий домик князя Юсупова. Также сообщалось о начале подготовительных работ перед реставрацией кинотеатра "Родина". Это будет первым шагом в комплексе работ по сохранению уникальных зданий балаклавской набережной.
