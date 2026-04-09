В Севастополе проверяют свежевыловленную рыбу - РИА Новости Крым, 09.04.2026
В Севастополе проверяют свежевыловленную рыбу
В Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем РИА Новости Крым, 09.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что специалисты работают с 17 рыбодобывающими компаниями. Лаборатория может проводить исследования по 59 методикам для всех предприятий пищевой промышленности и общественного питания региона.Развожаев добавил, что в 2026 году рыбаки получат 82 миллиона рублей субсидий, в то время как в прошлом году на эти целы было выбелено 75 млн. Ранее сообщалось, что господдержка позволила сохранить рабочие места на семи предприятиях рыбохозяйственного комплекса Севастополя. В прошлом году на зарплаты работникам и страховые взносы из федерального и регионального бюджетов выделено 156,6 млн рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"В 2025 году городская лаборатория ветеринарии "Севветцентра" провела больше 2000 исследований — рыбу проверяли на паразитов, радионуклиды и токсические элементы. А за первые месяцы 2026 года сделали уже свыше 4500 исследований продукции. Пробы рыбы берут прямо на судне, как только оно приходит в порт, и сразу направляют в лабораторию", - рассказал губернатор.
Он отметил, что специалисты работают с 17 рыбодобывающими компаниями. Лаборатория может проводить исследования по 59 методикам для всех предприятий пищевой промышленности и общественного питания региона.
Развожаев добавил, что в 2026 году рыбаки получат 82 миллиона рублей субсидий, в то время как в прошлом году на эти целы было выбелено 75 млн.
Ранее сообщалось, что господдержка позволила сохранить рабочие места на семи предприятиях рыбохозяйственного комплекса Севастополя. В прошлом году на зарплаты работникам и страховые взносы из федерального и регионального бюджетов выделено 156,6 млн рублей.
