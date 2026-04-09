В Севастополе проверяют свежевыловленную рыбу

В Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем

2026-04-09T15:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе нарастили проверки рыбной продукции, которую завозят в город. За первые месяцы этого года госветслужба провела в два раза больше исследований, чем за весь прошлый год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он отметил, что специалисты работают с 17 рыбодобывающими компаниями. Лаборатория может проводить исследования по 59 методикам для всех предприятий пищевой промышленности и общественного питания региона.Развожаев добавил, что в 2026 году рыбаки получат 82 миллиона рублей субсидий, в то время как в прошлом году на эти целы было выбелено 75 млн. Ранее сообщалось, что господдержка позволила сохранить рабочие места на семи предприятиях рыбохозяйственного комплекса Севастополя. В прошлом году на зарплаты работникам и страховые взносы из федерального и регионального бюджетов выделено 156,6 млн рублей.

