В Севастополе подросток на мопеде без прав пытался уйти от полиции

В Севастополе 16-летний мопедист без прав пытался скрыться от правоохранителей, но получил штраф и лишился мопеда. Как сообщает пресс-служба полиции города,... РИА Новости Крым, 09.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летний мопедист без прав пытался скрыться от правоохранителей, но получил штраф и лишился мопеда. Как сообщает пресс-служба полиции города, ответить за нарушителя также придется его законным представителям.Мопед, который двигался по тротуару в нарушение ПДД, инспекторы увидели накануне. Заметив включенные проблесковые маячки за своей спиной, нарушитель резко развернулся и бросился в обратную сторону. Один из правоохранителей последовал за ним.Нарушителем оказался 16-летний местный житель без водительского удостоверения, которому правоохранители выписали административные штрафы за езду по тротуару и управление мопедом без прав. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку. Законные представители подростка получили протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

