В Севастополе подросток на мопеде без прав пытался уйти от полиции
2026-04-09T08:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе 16-летний мопедист без прав пытался скрыться от правоохранителей, но получил штраф и лишился мопеда. Как сообщает пресс-служба полиции города, ответить за нарушителя также придется его законным представителям.
Мопед, который двигался по тротуару в нарушение ПДД, инспекторы увидели накануне. Заметив включенные проблесковые маячки за своей спиной, нарушитель резко развернулся и бросился в обратную сторону. Один из правоохранителей последовал за ним.
"В ходе преследования двухколесный конь нарушителя заглох и напрочь отказался "уходить от ответственности". Мопедист перешел на "аварийный режим управления" - спешился и изо всех сил толкал двухколесного друга, придавая ему ускорение ногой. Погоня была эффектная, но не долгая. Мопедист попытался скрыться в лабиринтах СНТ, однако был задержан", - рассказали в полиции.
Нарушителем оказался 16-летний местный житель без водительского удостоверения, которому правоохранители выписали административные штрафы за езду по тротуару и управление мопедом без прав. Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку. Законные представители подростка получили протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей.
