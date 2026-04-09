В России вводят новое правило для переводов по СБП
2026-04-09T18:42
Заполнение ИНН с июля станет обязательным при переводах по Системе быстрых платежей
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт "Мир" Никита Юрков.
"В СБП с 1 июля этого года вступает в силу обязательность заполнения ИНН", - цитирует Юркова РИА Новости.
Уточняется, что заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах как между физлицами, так и между юрлицами и физлицами.
Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН является таким реквизитом, который сложно поменять физическому лицу.
"ИНН – это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе "Мир", и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений", - подчеркнул он.
