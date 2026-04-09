В России вводят новое правило для переводов по СБП

В России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП)... РИА Новости Крым, 09.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В России с 1 июля станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при переводах и платежах через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству Национальной системы платежных карт "Мир" Никита Юрков.Уточняется, что заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах как между физлицами, так и между юрлицами и физлицами.Юрков пояснил, что дроппер может сменить номер телефона, перевыпустить банковскую карту, открыть новый банковский счет, переоформить паспорт, а вот ИНН является таким реквизитом, который сложно поменять физическому лицу.

