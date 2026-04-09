В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов

В России будет удвоено число оснований для выдворения мигрантов. Об этом сообщил в четверг председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T10:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В России будет удвоено число оснований для выдворения мигрантов. Об этом сообщил в четверг председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.В частности, к существующим основаниям для выдворения добавятся нарушение общественного порядка, неповиновение законному требованию правоохранителей, создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. Кроме того, выдворять мигрантов будут за распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, за публичную дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению или продлению антироссийских политических или экономических санкций."За ряд правонарушений, помимо выдворения, также могут назначить штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой", - добавил спикер российского парламента.Он также напомнил, что на сегодняшний день выдворение мигрантов предусмотрено в 22 статьях, среди которых незаконный оборот наркотиков, пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение иммиграционных правил, режима Государственной границы и другие.С 2024 года Государственной Думой принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. По данным МВД, в 2025 году за нарушение законодательства нашей страны из России было выдворено 72 тысячи иностранных граждан.

