В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов - РИА Новости Крым, 09.04.2026
В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов
В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов - РИА Новости Крым, 09.04.2026
В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов
В России будет удвоено число оснований для выдворения мигрантов. Об этом сообщил в четверг председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 09.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В России будет удвоено число оснований для выдворения мигрантов. Об этом сообщил в четверг председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.В частности, к существующим основаниям для выдворения добавятся нарушение общественного порядка, неповиновение законному требованию правоохранителей, создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. Кроме того, выдворять мигрантов будут за распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, за публичную дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению или продлению антироссийских политических или экономических санкций."За ряд правонарушений, помимо выдворения, также могут назначить штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой", - добавил спикер российского парламента.Он также напомнил, что на сегодняшний день выдворение мигрантов предусмотрено в 22 статьях, среди которых незаконный оборот наркотиков, пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение иммиграционных правил, режима Государственной границы и другие.С 2024 года Государственной Думой принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. По данным МВД, в 2025 году за нарушение законодательства нашей страны из России было выдворено 72 тысячи иностранных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миграционную политику в РФ ужесточают – какие новые инициативы поступилиТрудовая миграция в Крыму - что нужно знатьЕсть ли анклавы мигрантов в Крыму и как ловят "трудяг без патента" – МВД
вячеслав володин, государственная дума рф, трудовые мигранты, мигранты, миграционная политика, новости
В России удвоят число оснований для выдворения мигрантов

В России количество оснований для выдворения мигрантов будет удвоено – Володин

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В России будет удвоено число оснований для выдворения мигрантов. Об этом сообщил в четверг председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"В понедельник Совет Государственной Думы приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан. Законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению", – написал Володин в своем канале в МАХ.
В частности, к существующим основаниям для выдворения добавятся нарушение общественного порядка, неповиновение законному требованию правоохранителей, создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры. Кроме того, выдворять мигрантов будут за распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, за публичную дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, призывы к введению или продлению антироссийских политических или экономических санкций.
"За ряд правонарушений, помимо выдворения, также могут назначить штрафы, повышение которых предусмотрено законодательной инициативой", - добавил спикер российского парламента.
Он также напомнил, что на сегодняшний день выдворение мигрантов предусмотрено в 22 статьях, среди которых незаконный оборот наркотиков, пропаганда педофилии, смены пола, нетрадиционных сексуальных отношений, нарушение иммиграционных правил, режима Государственной границы и другие.
С 2024 года Государственной Думой принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. По данным МВД, в 2025 году за нарушение законодательства нашей страны из России было выдворено 72 тысячи иностранных граждан.
Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФТрудовые мигрантыМигрантыМиграционная политикаНовости
 
