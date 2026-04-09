В России снизилась стоимость продуктов для пасхального стола

Стоимость набора продуктов для приготовления блюд на пасхальный стол в России снизилась на 1,7% за год и составила 486,9 рубля. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 09.04.2026

2026-04-09T10:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Стоимость набора продуктов для приготовления блюд на пасхальный стол в России снизилась на 1,7% за год и составила 486,9 рубля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР).При расчете учитывались стоимость продуктов по регионам - кулич, яйца и творожная пасха из расчета на 4 порции.Из основных компонентов на 7,1% подешевело сливочное масло, сахар - на 3,9%, изюм с курагой - на 0,3%. В то же время подорожали яйца (на 5,3%) и молоко (на 3,2%).Уточняется, что снижение стоимости пасхального набора зафиксировано в 50 российских регионах. Больше всего он подешевел в Алтайском крае (на 7,2%), Тверской и Свердловской (на 7%), Ленинградской (на 6,8%) и Вологодской (на 6,6%) областях.Минимальная стоимость набора продуктов к Пасхе в этом году в Мордовии - 382,16 рубля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему перед Пасхой в Крыму подорожали яйцаВ магазины Крыма в продажу поступят уже освященные куличиВ России ФАС проверит цены на яйца и молоко в преддверии ПасхиВо сколько обойдутся куриные яйца на Пасху в Севастополе

